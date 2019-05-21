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السلطنة تشارك في اجتماع الأجفند

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:05 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في اجتماع الأجفند

مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في الاجتماع الـ 19 لمجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" والمقام في العاصمة السعودية الرياض، وتضمن الاجتماع إقرار محضر الاجتماع الثامن عشر للمجلس، وعرض موجز لإنجازات أجفند خلال النصف الأول من العام الجاري، ومناقشة المشاريع المقترحة للتمويل، ومناقشة تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام 2018م، وتجديد عقد مراجع الحسابات الخارجي، وتقرير لجنة المراجعة في هذا البرنامج، وقد مثل السلطنة في هذا الاجتماع محمد بن أحمد المحروقي مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة التنمية الاجتماعية.

 

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