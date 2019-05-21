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بلدي جنوب الشرقية يناقش جاهزية سد الحماية في صور

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:04 م بتوقيت مسقط

بلدي جنوب الشرقية يناقش جاهزية سد الحماية في صور

صور - حمد بن صالح العلوي

عقد المجلس البلدي بمُحافظة جنوب الشرقية اجتماع الجلسة الخامسة لعام 2019 لسنة الانعقاد الثالثة للفترة الثانية برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل شماس محافظ جنوب الشرقية وبحضور أعضاء المجلس 

 ناقش المجلس مدى جاهزية سد الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور حيث قدم المجلس بعض الملاحظات الهامة بشأن السد بعد تجربته الأولى من إنشائه خلال المنخفض الجوي الذي تعرضت له السلطنة بشكل عام ومحافظة جنوب الشرقية وولاية صور بشكل خاص.

واستعرض المجلس رد الدكتور مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب الشرقية بشأن اللباس العماني والمحافظة على الهوية الوطنية .

 

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