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حقوق الإنسان تزور دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:03 م بتوقيت مسقط

حقوق الإنسان تزور دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق

مسقط - الرؤية

قام وفد من "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" ضمَّ المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة وموظفيها بزيارة إلى دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

واطلع وفد اللجنة على الخدمات المقدمة للنزلاء، وتجول في مرافق الدار، والتقى بالمُسنين وتناول وجبة الإفطار معهم.

حضر مع وفد اللجنة في هذه الزيارة هلال بن محمد العبري مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، والفاضل خليفة بن سليمان المياحي مدير دار الرعاية الاجتماعية، وعدد من موظفي دائرة التنمية الاجتماعية بالرستاق الذين رحبوا بوفد "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان"، ووجهوا الشكر للأعضاء على هذه اللفتة الإنسانية التي تؤكد روح التعاضد والتعاون بين الجهات الحكومية المختصة، والمؤسسات المدنية لخدمة حقوق الإنسان التي تحظى بالرعاية الدائمة والعناية الكريمة في ظل القيادة الحكيمة لقائد المسيرة المباركة مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه -.

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