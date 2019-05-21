"الإحصاء والخريطة المدرسية" تصدر كتابها السنوي للمؤشرات التربوية

مسقط - الرؤية

أصدرت دائرة الإحصاء والخريطة المدرسية الكتاب السنوي للمؤشرات التربوية والذي يعد من أهم الإصدارات السنوية للدائرة، ومصدرا للمؤشرات التربوية.

ويضم الكتاب 9 فصول احتوت على العديد من المؤشرات المتمثلة في بيانات المدارس الحكومية من حيث الطلبة والمعلمين والإداريين والفنيين، ومؤشرات مدارس التربية الخاصة، والمدارس الخاصة والدولية، ومحو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى مؤشرات الموارد البشرية والبرامج التدريبية والتأهيلية، ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمؤشرات المالية.

الجدير بالذكر أنَّ الإصدار يقدم المعلومات بطريقة (الانفوجرافيك)، واستغرق العمل فيه قرابة خمسة أشهر، وجاءت تصاميم الإنفوجرافيك متناسقة مع النشر الإلكتروني وباللغتين العربية والإنجليزية، وتتوفر نسخة إلكترونية من الإصدار في البوابة التعليمية.