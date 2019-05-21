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الاحتفال بتسليم دعم الأسر المتأثرة بالأجواء المناخية

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:01 م بتوقيت مسقط

الاحتفال بتسليم دعم الأسر المتأثرة بالأجواء المناخية

 

صور - حمد العلوي

احتفل بالهيئة العامة للأعمال الخيرية بمحافظة جنوب الشرقية بتسليم دعم الأسر المتأثرة بالأجواء المناخية خلال شهر رمضان والمقدم من شركة الشرقية لتحلية المياه ضمن مبادراتها المجتمعية .

وشهد الاحتفال تسليم الدعم بحضور سعيد بن محمد الحجري مدير الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بمُحافظة جنوب الشرقية والدكتور صالح بن حمد العلوي مدير المسؤولية الاجتماعية بشركة الشرقية لتحلية المياه واشتمل الدعم 60 أسرة ويتضمن سلة غذائية متكاملة يتم تقديمها للأسر المتأثرة بالأجواء المناخية خلال شهر رمضان المبارك وقد قدم سعيد الحجري مدير الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بمحافظة جنوب الشرقية شكره وتقديره لشركة الشرقية لتحلية المياه على دعمها وجهودها في خدمة المجتمع ومساندتها وتعاونها مع الهيئة. 

وقال الدكتور صالح بن حمد العلوي مدير المسؤولية الاجتماعية بالشركة إن العمل في سبيل تحقيق المسؤولية الاجتماعية والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع العُماني ليس واجبا أخلاقيا للشركة فحسب وإنما هو جزء من إستراتيجية التنمية الخاصة بها وترى إدارة الشركة أن المشاركة في المسائل الاجتماعية على أنها استثمار وليس تكلفة تتكبدها الشركة وتولي الشرقية للتحلية خدمة المجتمع اهتماما خاصا ممثلا في دعم ورعاية الأنشطة التطوعية والخيرية الاجتماعية المختلفة لتجسد المسؤولية الاجتماعية والرسالة الراسخة في خدمة المجتمع حيث يتم الحرص على مساندة الهيئات والمؤسسات الخيرية الحكومية لتمكينها من تقديم خدماتها للفئات المستهدفة. وفي هذا الإطار ساهمت الشركة في تقديم الدعم لمجالات الثروة السمكية ومواجهة حالات الطوارئ والرياضة وتدريب الشباب ودائرة الأوقاف والشؤون الدينية واليوم ها نحن ندعم الهيئة العامة للأعمال الخيرية لتقدم خدمة للأسر المتأثرة بالأجواء المناخية خلال شهر رمضان المبارك. 

وأشار الدكتور صالح العلوي إلى أن شركة الشرقية لتحلية المياه قامت بمبادرة مشروع إفطار صائم في شهر رمضان المبارك لسنوات سابقة وهذه السنة أيضًا بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية ومكتب والي صور ودائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب الشرقية وتقام هذه المبادرة بنصب خيمة كبيرة جدا مكيفة توفر بيئة مريحة للصائمين خلال وقت الإفطار وتوفير إفطار صحي لهم ويعتبر شهر رمضان المبارك شهر خير وبركة ورحمة ولاسيما الإفطار الجماعي الذي تنظمه الشركة.

 

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