تواصل هطول الأمطار والسدود تحتجز أكثر من 23 مليون متر مكعب مياه

مسقط - الرؤية

استمر هطول الأمطار على عدد من مُحافظات السلطنة نتيجة تأثير المنخفض الجوي، حيث أدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب، واحتجزت السدود كميات من المياه قدرت بـ( 23.4032 مليون متر مكعب) ، وسجلت محطات مراقبة هطول الأمطار التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعلى كمية لهطول الأمطار في مُحافظة شمال الشرقية حيث بلغت ( 85 ملم) بولاية المضيبي، في محافظة الظاهرة حيث بلغت (68 ملم) بولاية ينقل، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغت (57 ملم) بولاية العوابي، وفي محافظة الداخلية بلغت (46 ملم) بولاية بهلاء، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت (34 ملم) بولاية صحم، وفي محافظة مسقط بلغت (20 ملم) بولاية قريات، وفي محافظة جنوب الشرقية حيث بلغت (13 ملم) بولاية الكامل والوافي، وفي محافظة مسندم بلغت (13 ملم) بولاية مدحاء، وفي محافظة البريمي بلغت (1 ملم) بولاية البريمي.

وفي المضيبي تدفقت أودية عندام وسمد والعقدة وبطحاء سناو بتدفقات مرتفعة وأودية الروضة والسدرية والملاح وبوحصيه بتدفقات متوسطة، وفي إبراء تدفقت أودية إبراء ونسف وزيب والميلح بتدفق متوسط وأودية قفيفة وجديل بتدفقات مرتفعة، وفي ولاية القابل تدفق أودية الرسة وسوي واللثب وشنة بتدفقات مرتفعة ووادي هداد بتدفق متوسط، وفي ولاية دماء والطائيين تدفق أودية الحصن بتدفق مرتفع وأودية عمدة والبيض وخبة تول وشغ وتماه وناح وحباب والغبيرة وبوهبان بتدفقات متوسطة ووادي منخفض بتدفق منخفض، وفي ولاية وادي بني خالد تدفق أودية الشاق وعبسن عينت والعجمة والصم بتدفقات مرتفعة ووادي القلت بتدفق متوسط، وفي ولاية بدية وادي جحول بتدفق متوسط ووادي سوق الظاهر بتدفق منخفض.

في صور تدفق أودية الرفصة وطهوة وشاب بتدفقات متوسطة، وفي ولاية الكامل والوافي تدفق وادي ديدو بتدفق متوسط وأودية حميضة وسبت بتدفقات منخفضة.

وفي السيب تدفق وادي الخوض بتدفق مرتفع، وفي ولاية قريات تدفق أودية وادي العربيين بتدفق مرتفع.

وفي سمائل تدفقت أودية العق والسيجاني بتدفقات مرتفعة وأودية محرم ومنقول والجيلة بتدفقات متوسطة ووادي المسقاة بتدفق منخفض، وفي ولاية بهلاء تدفق أودية الأعلى والحمدات ومنقول بتدفقات متوسطة ووادي بهلاء بتدفق مرتفع ووادي الكور بتدفق منخفض، وفي ولاية الحمراء تدفق أودية شعما والسليل والصلوات والملح والمدعام بتدفقات مرتفعة وأودية مسفاة العبريين ودوفيا بتدفقات متوسطة، وفي ولاية نزوى تدفق أودية الأبيض وتنوف والمعيدن بتدفقات منخفضة ووادي المصلة بتدفق مرتفع، وفي ولاية بدبد تدفق أودية فنجا ومنصح بتدفقات مرتفعة ووادي الضبعون بتدفق متوسط، وفي ولاية إزكي تدفق أودية صم وسيما ومقزح والشباك بتدفقات مرتفعة ووادي القريتين بتدفق متوسط، وفي ولاية أدم تدفق وادي حلفين بتدفق متوسط وفي ولاية صحار تدفق وادي عاهن بتدفق متوسط، وفي الخابورة تدفق وادي ميحة بني كيوم بتدفق متوسط ووادي الحواسنة بتدفق مرتفع، وفي صحم تدفق وادي الصرمي بتدفق متوسط ووادي بني عمر بتدفق مرتفع.

وفي العامرات امتلأ سد وادي السرين العلوي للتغذية الجوفية بكمية ( 1.0723 مليون متر مكعب)، وأمتلأ سد وادي السرين السفلي بكمية ( 0.72 مليون متر مكعب)، وفي السيب امتلأ سد وادي الخوض بكمية (11.6مليون متر مكعب) ، وفي قريات احتجز سد وادي ضيقة كمية (7.6 مليون متر مكعب).

في نزوى احتجز سد وادي المعيدن كمية ( 0.557 مليون متر مكعب)

محافظة جنوب الباطنة: في ولاية الرستاق امتلأ سد وادي الفرع بكمية ( 0.60 مليون متر مكعب)، وفي ولاية المصنعة احتجز سد وادي بني خروص كمية ( 0.501 مليون متر مكعب)، وفي ولاية نخل احتجز سد وادي مستل(1) كمية ( 0.072 مليون متر مكعب ) ، واحتجز سد وادي مستل (2) كمية ( 0.0425 مليون متر مكعب) .