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6 ملايين و596 ألف منتفع بالهواتف النقالة بنسبة زيادة 2.4%

2.3% زيادة في خطوط الهاتف الثابت بالسلطنة إلى 573 ألف خط بنهاية أبريل

الثلاثاء 21 مايو 2019 04:55 م بتوقيت مسقط

2.3% زيادة في خطوط الهاتف الثابت بالسلطنة إلى 573 ألف خط بنهاية أبريل

 

 

مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت بالسلطنة 573 ألفا و188 خطا بنهاية أبريل 2019 بزيادة نسبتها 2.3% مقارنة بنهاية عام 2018 وفق ما أشارت إليه الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وسجلت خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع ارتفاعا بنهاية أبريل 2019 نسبته 0.6% مقارنة بنهاية 2018م ليبلغ عددها 326 ألفا و184 خطا، وارتفع عدد اشتراكات الهاتف الثابت الموصلة بتقنية بروتوكول الانترنت (IP) بنسبة 5.5% عن نهاية عام 2018م ليبلغ 190 ألفا و19 اشتراكا وذلك بسبب إعادة تحديث طريقة احتساب الاشتراكات وتصحيحها، ما نتج عنه حذف بعض الاشتراكات من الآجل الدفع والمسبق وتحويلها إلى اشتراكات الهاتف الثابت الموصلة بتقنية بروتوكول الانترنت (IP) حسب التعريف الدولي لاتحاد الاتصالات.

واستقرت أعداد الهواتف العمومية عند 6 آلاف و801 هاتف عمومي فيما سجلت خطوط قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة ارتفاعا نسبته 2% ليبلغ عددها 48 ألفا و529 خطا كما ارتفع عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية بنسبة 0.2% ليبلغ عددها ألف و655 خطا.

وبلغ إجمالي عدد خطوط الهواتف المتنقلة 6 ملايين و596 ألفا و7 خطوط بنهاية أبريل 2019 بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بنهاية عام 2018، وجاء العدد الأكبر من الخطوط في الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا حيث بلغ العدد 5 ملايين و864 ألفا و742 خطا وبنسبة ارتفاع قدرها 2.4% مقارنة بنهاية العام الماضي، ومن بين هذه الخطوط 5 ملايين و119 الفا و303 خطوط من المشغلين و745 ألفا و439 خطا من إعادة البيع.

وارتفع اجمالي عدد المنتفعين بخدمة الانترنت الثابتة بالسلطنة بنهاية أبريل 2019 بنسبة 4.36% مسجلا 442 ألفا و572 منتفعا، وبلغ إجمالي المنتفعين بخدمات النطاق العريض الثابتة (أكثر من 256 كيلوبتة /ثانية) والتي تشمل خدمة DSL , FTTH , LTE , Satellite ,  Internet leaselines  440 ألفا و403 منتفعين فيما بلغ عدد الاشتراكات بواسطة الانترنت ذي السرعة المنخفضة (أقل من 256 كيلوبتة/ ثانية) والتي تشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الانترنت المؤجرة 2169 مشتركًا.

وبلغ عدد المشتركين النشطين بالإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل 4 ملايين و130 ألفا و223 مشتركا، وبلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 707 آلاف و943 ميجابيت بارتفاع نسبته 4.4% مقارنة بنهاية عام 2018. وبلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة 8 آلاف و16 دائرة فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 خطا.

 

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