سوق مسقط يتراجع إلى 3842 نقطة مع تباين القطاعات.. والتداولات تهبط عند 598 ألف ريال

الرؤية - مريم البادية

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أمس إلى مستوى 3842 نقطة تقريبا؛ بما يمثل انخفاضا بنسبة 0.056 في المئة على مستوى إغلاقه السابق، فيما ارتفع مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى 4083 نقطة.

وشهدت جلست الأمس انخفاضًا في قيم التداول إلى 0.598 مليون ريال وبنسبة انخفاض 84.5 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة. وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 0.005 في المئة، وبلغت ما يقارب 18 مليار ريال. وسجلت قيمة شراء غير العمانيين 65 ألف ريال وبنسبة 11 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 142 ألف ريال وبنسبة 24 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 77 ألف ريال عماني وبنسبة 13 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6254 نقطة مرتفعًا 15 نقطة وبنسبة 0.25 في المئة، كما ارتفع قطاع الصناعة إلى مستوى 4589 نقطة بعدما ربح 5 نقاط وبنسبة تغير 0.10 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1951 نقطة منخفضا 9 نقاط وبنسبة تغير 0.46 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 526 نقطة منخفضًا 0.04 نقطة وبنسبة 0.01 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 39 شركة، ارتفعت منها 7 شركات وانخفضت 6 شركات، فيما استقرت أسعار 26 شركة. وتم التداول في 598386 سهما، بعدد صفقات 279 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 23 في المئة. وتصدر سهم المدينة للاستثمار قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.024 ريال وبنسبة صعود 4 في المئة. فيما حلّ سهم جلفار للهندسة والمقاولات في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.077 ريال وبنسبة تغير 3 في المئة. واعتلى سهم أوريدو صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 181193 ريالا وبنسبة 30 في المئة. وتصدر سهم الحسن الهندسية أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 2,814,000 سهم وبنسبة 48 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 533418 ريالا وبنسبة 89 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 9446 ريالا وبنسبة 2 في المئة. وبلغ شراء العرب 4440 ريالا وبنسبة 0.74 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 51082 ريالا وبنسبة 9 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 456186 ريالا وبنسبة 76 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 22588 ريالا وبنسبة 4 في المئة، وبلغ بيع العرب 10105 ريالات وبنسبة 2 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 109507 ريالات وبنسبة 18 في المئة.