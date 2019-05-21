"صحار الدولي" ينظم الإفطار السنوي لزبائنه من الشركات تقديرا لقيم الشراكة

مسقط - الرؤية

نظّم صحار الدولي إفطارًا خاصًا لزبائنه من الشركات في فندق مسقط جراند حياة، وذلك كجزء من أنشطته المستمرة في شهر رمضان، وتقديرًا للثقة والدعم المستمر الذي يحظى به من الزبائن.

وأتاحت الفعالية فرصة للتواصل مع الزبائن وتعزيز الشراكات نحو تحقيق الفوز المتبادل. وقد حضر الإفطار كبار المسؤولين من الشركات، حيث استقبلهم فريق الإدارة التنفيذية وفي مقدمتهم الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، والموظفون من عدد من الدوائر في صحار الدولي.

وقال أحمد المسلمي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "نحتفي من خلال هذا التجمّع بالعلاقات الوثيقة التي حرصنا على بنائها مع القطاع الخاص، ويعبر عن تقديرنا للدعم والثقة التي حظينا بها معهم على مر السنين". وأضاف: "ومن منطلق رؤيتنا الجديدة التي نطمح فيها لأن نصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة ترفد المجتمع وأفراده بما يحقق لهم النمو والازدهار، فإننا ندرك جيدًا الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في خطط التنويع الاقتصادي للوطن، وذلك من خلال جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل للشباب، بالتالي المساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن ككل".

يشار إلى أنّ لدى صحار الدولي دائرة متخصصة لتقديم الخدمات المصرفية لزبائنه من الشركات، وذلك توافقًا مع هدف البنك المتمثل في مساعدة جميع زبائنه على تحقيق أهدافهم والفوز في عالم دائم التطور. وقد شهدت الدائرة نموًا مستمرًا أكسبها سمعة طيبة في السوق تعكس السرعة في الاستجابة، والخدمات الاستشارية المتخصصة، والتسهيلات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل زبون، إلى جانب تطبيق نهج أكثر تركيزًا على الأعمال المحلية في الشركات الكبيرة، المتوسطة، والنامية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويسعى صحار الدولي لأن يصبح الشركة العمانية الرائدة في تقديم خدمات بمعايير عالمية بالشكل الذي يساعد العملاء، والمجتمعات، والأفراد على تحقيق النمو والازدهار، عليه فإنّ البنك يعمل بهدف مساعدة الأفراد على الفوز من خلال تقديم خدمات مصرفية سريعة تواكب عالمهم المتغير باستمرار، مما يحقق لهم نموًا وازدهارًا متكاملًا بفضل الخدمات ذات المقاييس الدولية. يسعى البنك لإعادة تعريف مفهوم الصيرفة في السلطنة من خلال التطورات التحويلية التي تركز على مبدأ السرعة لجعل كل شيء بسيطًا وسريعًا، والمزيد من القيمة بما يضمن الارتباط والاتصال بعالم العملاء، والمزيد من الرؤية، ومساعدة ذوي الشأن من خلال القيادة المحترفة.