"حماية المستهلك" تطلق مبادرة توعوية في ولاية صور

صور- الرؤية

أطلقت إدارة حماية المستهلك بصور مبادرة توعوية لشهر رمضان المبارك تستهدف فيها كلًا من التاجر والمستهلك معًا، عن طريق إرسال الرسائل التوعوية الخاصة بقانون حماية المستهلك في برامج التواصل الاجتماعي والشبكات الإخبارية بالولايات التابعة لمحافظة جنوب الشرقية بهدف نشر الوعي بين أفراد المجتمع.

وتضمنت الرسائل التوعوية على العديد من القضايا والمواضيع التي تهم المستهلكين والتجار بشكل عام، كما تضمنت على بعض المفاهيم كتعزيز ثقافة الادخار والتعريف بطرق وأساليب التخطيط المالي وتسليط الضوء على سلبيات الإعلانات المضللة والاحتيال الإلكتروني وأهمية الاحتفاظ بفاتورة الشراء، وكيفية اختيار الإطار المناسب للسيارة والتعريف بسياسة الاستبدال والاسترجاع.