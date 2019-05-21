الثلاثاء, 21 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

المصنعة تحتضن الملتقى الثالث عشر لمجموعة الدراسات العليا

الثلاثاء 21 مايو 2019 04:42 م بتوقيت مسقط

WhatsApp Image 2019-05-21 at 1.18.23 PM
WhatsApp Image 2019-05-21 at 1.18.24 PM

 

المصنعة - الرؤية

تُوَاصِل مجموعة الدراسات العليا العمانيين الخريجين والدارسين في الجامعات المصرية تنفيذ ملتقياتها الدورية؛ حيث حطت رحالها هذه المرة في ربوع ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، لتنفذ الملتقى الثالث عشر لمنتسبيها.

أقيم الملتقى في الاستراحة الملكية بمشاركة ما يربو على 100 مشارك قدموا من مختلف ولايات السلطنة المختلفة. رعى المناسبة سعادة الشيخ ناصر بن خميس الخميسي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المصنعة؛ وتضمن برنامج الملتقى كلمة اللجنة المنظمة قدمها سعيد بن سالم الصولي، أكد فيها أهمية مواصلة مثل هذه اللقاءات التي تتميز بالجوانب الاجتماعية والثقافية والعلمية والترفيهية، ثم عرض فيديو يحكي مسيرة المجموعة ولقطات من الملتقيات السابقة، واشتمل الحفل على مشاركة شعرية من تقديم مطر البريكي. بعدها، قدم فيصل بن حمد المعولي كلمة مجلس إدارة المجموعة، ووجه دعوة لعقد الملتقى الرابع عشر في محافظة مسقط. وفي ختام البرنامج، قام راعي المناسبة بتكريم الطلاب الخريجين.

وفي تمام الساعة التاسعة، انطلق الجزء الثاني من الملتقى؛ حيث تم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات تنافست في شد الحبل وكرة القدم. وانتهت المسابقات بتتويج فريق قلعة نزوى ببطولة شد الحبل فيما حصل فريق قلعة الرستاق على المركز الثاني، وفاز بكأس كرة القدم فريق قلعة بهلا، وجاء فريق قلعة صحار بالمركز الثاني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 مارس 2017

جامعة السلطان قابوس تنظم الملتقى الأول لخريجي الدراسات العليا

المزيد

28 مايو 2015

اليوم .. اختتام فعاليات الملتقى الهندسي الثالث بـ"التقنية العليا"

المزيد

09 أبريل 2017

مناقشة أفضل وسائل الإشراف على رسائل الدراسات العليا في "الملتقى الأول"

المزيد

13 أبريل 2015

الملتقى الثاني لمجموعة الطفولة بجامعة السلطان قابوس الأحد المقبل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خبراء الاقتصاد الأزرق يؤكدون دور الابتكارات والفرص الاستثمارية في النهوض بالصناعات البحرية

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عُمان" توقع اتفاقيات تدريب مقرون بالتشغيل مع "الطيران العماني" و"دليل للنفط"

الاقتصاد - محلي

تواصل هطول الأمطار والسدود تحتجز أكثر من 23 مليون متر مكعب مياه

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 2 حول غزارة الأمطار

المحليات - أخبار

اهتمام دولي بزيارة بن علوي إلي إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور .. 8 إصابات بليغة في حادث تدهور حافلة على طريق عقبة بوشر

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة