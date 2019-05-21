المصنعة تحتضن الملتقى الثالث عشر لمجموعة الدراسات العليا

المصنعة - الرؤية

تُوَاصِل مجموعة الدراسات العليا العمانيين الخريجين والدارسين في الجامعات المصرية تنفيذ ملتقياتها الدورية؛ حيث حطت رحالها هذه المرة في ربوع ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، لتنفذ الملتقى الثالث عشر لمنتسبيها.

أقيم الملتقى في الاستراحة الملكية بمشاركة ما يربو على 100 مشارك قدموا من مختلف ولايات السلطنة المختلفة. رعى المناسبة سعادة الشيخ ناصر بن خميس الخميسي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المصنعة؛ وتضمن برنامج الملتقى كلمة اللجنة المنظمة قدمها سعيد بن سالم الصولي، أكد فيها أهمية مواصلة مثل هذه اللقاءات التي تتميز بالجوانب الاجتماعية والثقافية والعلمية والترفيهية، ثم عرض فيديو يحكي مسيرة المجموعة ولقطات من الملتقيات السابقة، واشتمل الحفل على مشاركة شعرية من تقديم مطر البريكي. بعدها، قدم فيصل بن حمد المعولي كلمة مجلس إدارة المجموعة، ووجه دعوة لعقد الملتقى الرابع عشر في محافظة مسقط. وفي ختام البرنامج، قام راعي المناسبة بتكريم الطلاب الخريجين.

وفي تمام الساعة التاسعة، انطلق الجزء الثاني من الملتقى؛ حيث تم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات تنافست في شد الحبل وكرة القدم. وانتهت المسابقات بتتويج فريق قلعة نزوى ببطولة شد الحبل فيما حصل فريق قلعة الرستاق على المركز الثاني، وفاز بكأس كرة القدم فريق قلعة بهلا، وجاء فريق قلعة صحار بالمركز الثاني.