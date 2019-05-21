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"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 2 حول غزارة الأمطار

الثلاثاء 21 مايو 2019 03:03 م بتوقيت مسقط

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 2 حول غزارة الأمطار

مسقط – الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2019، على معظم محافظات السلطنة، مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع فرص لنزول الأودية، ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والداخلية وجنوب الباطنة، حيث تكون متفاوتة الغزارة بكميات تتراوح ما بين 30 إلى  70 مليمتر.

و تهيب الهيئة العامة للطيران المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

*مدة التنبيه من الساعة 2 ظهرا وحتى 11 مساء اليوم الثلاثاء.

 

 

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