الثلاثاء, 21 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"سعيد الشحري للمحاماة" ينظم حفل الإفطار السنوي

الثلاثاء 21 مايو 2019 02:19 م بتوقيت مسقط

"سعيد الشحري للمحاماة" ينظم حفل الإفطار السنوي

مسقط- الرؤية

نظم مكتب سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية "ساسلو" (شركة محاماة مدنية) ومركز سعيد الشحري للتدريب القانوني، حفل الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك للموظفين وعائلاتهم وعملاء الشركة.

وقال سعيد الشحري الشريك المدير ومؤسس مركز سعيد الشحري للتدريب القانوني إن "الشركة درجت على إقامة هذا الافطار بشكل سنوي، حيث تطور على مر السنين من حدث تقليدي كان يجمع الموظفين وعائلاتهم الذين يقومون بإحضار وتبادل الأطعمة والمشروبات الخاصة ببلدانهم ويعكسون في ذات الوقت عاداتهم وتقالديهم وثقافاتهم المحلية". وأضاف الشحري أن هذا السلوك يعزز الروح الحقيقية لشهر رمضان المبارك ويزيد الأُلفة ويقوي روح الترابط والتآخي بين موظفي الشركة الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة ولهم خلفيات ثقافية متنوعة.

وفي بداية الحفل رحب ثامر الشحري الشريك في مكتب "ساسلو" بالحضور الكريم، وقال "إن نمو الشركة على مدار 27 عامًا من 4 موظفين فقط في عام 1992م إلى 60 موظفًا اليوم، جعل من الصعوبة إقامة هذه المناسبة في مكان محصور وخاص، ولهذا فقد انتقلنا إلى إقامتها في الفنادق مما أعطانا مجالا واسعا لتوجيه الدعوة إلى عملائنا الكرام والجهات الأخرى المرتبطة بنا". وأضاف أن هذه المناسبة تعتبر فرصة سانحة للالتقاء بأفراد وأسر موظفي الشركة لضمان أن تسود روح الأُلفة والمحبة والمودة بين الجميع ولتتزامن مع روحانيات شهر رمضان المبارك.

ورحب بعد ذلك أنتوني إيزيك المدير التنفيذي لمركز سعيد الشحري للتدريب القانوني بالحضور، مشيرا إلى أن مركز التدريب يعتبر النواة الفكرية لمؤسسه سعيد الشحري، الذي أدرك بحسه الوطني الصادق أن هناك حاجة ماسة وملحة لإقامة كيان وطني يتولى عملية التدريب والتطوير المستمر في المجال القانوني، ومن ثمَّ قام بتأسيس مركز التدريب الذي مضى أحد عشر عاما على إنشائه. وأضاف إيزيك أن مكتب سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية يعد اليوم واحدا من أكبر شركات المحاماة المدنية في السلطنة، ويسير بخطى راسخة بحيث من المتوقع أن يصبح في غضون 25 عاما واحدا من أفضل مؤسسات التعليم القانوني في السلطنة وربما في الخليج العربي.

هذا وقد أُقيم حفل هذا العام بفندق كراون بلازا بالقرم حيث شهدت المناسبة إقبالاً كبيراً وحضورًا متميزًا من عائلات وأطفال الموظفين وضيوف وعملاء الشركة المميزين مع أسرهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 يونيو 2018

بنك العز ينظم حفل الإفطار السنوي للموظفين

المزيد

22 يونيو 2016

بنك العز الإسلامي ينظم حفل الإفطار السنوي للموظفين

المزيد

04 يوليو 2015

بنك التنمية العماني ينظم حفل الإفطار السنوي للموظفين في كافة الفروع

المزيد

07 يوليو 2015

بنك مسقط ينظم حفل الإفطار السنوي للإعلاميين ضمن برنامج "رمضان الخير"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خبراء الاقتصاد الأزرق يؤكدون دور الابتكارات والفرص الاستثمارية في النهوض بالصناعات البحرية

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عُمان" توقع اتفاقيات تدريب مقرون بالتشغيل مع "الطيران العماني" و"دليل للنفط"

الاقتصاد - محلي

تواصل هطول الأمطار والسدود تحتجز أكثر من 23 مليون متر مكعب مياه

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 2 حول غزارة الأمطار

المحليات - أخبار

اهتمام دولي بزيارة بن علوي إلي إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور .. 8 إصابات بليغة في حادث تدهور حافلة على طريق عقبة بوشر

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة