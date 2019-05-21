"سعيد الشحري للمحاماة" ينظم حفل الإفطار السنوي

مسقط- الرؤية

نظم مكتب سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية "ساسلو" (شركة محاماة مدنية) ومركز سعيد الشحري للتدريب القانوني، حفل الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك للموظفين وعائلاتهم وعملاء الشركة.

وقال سعيد الشحري الشريك المدير ومؤسس مركز سعيد الشحري للتدريب القانوني إن "الشركة درجت على إقامة هذا الافطار بشكل سنوي، حيث تطور على مر السنين من حدث تقليدي كان يجمع الموظفين وعائلاتهم الذين يقومون بإحضار وتبادل الأطعمة والمشروبات الخاصة ببلدانهم ويعكسون في ذات الوقت عاداتهم وتقالديهم وثقافاتهم المحلية". وأضاف الشحري أن هذا السلوك يعزز الروح الحقيقية لشهر رمضان المبارك ويزيد الأُلفة ويقوي روح الترابط والتآخي بين موظفي الشركة الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة ولهم خلفيات ثقافية متنوعة.

وفي بداية الحفل رحب ثامر الشحري الشريك في مكتب "ساسلو" بالحضور الكريم، وقال "إن نمو الشركة على مدار 27 عامًا من 4 موظفين فقط في عام 1992م إلى 60 موظفًا اليوم، جعل من الصعوبة إقامة هذه المناسبة في مكان محصور وخاص، ولهذا فقد انتقلنا إلى إقامتها في الفنادق مما أعطانا مجالا واسعا لتوجيه الدعوة إلى عملائنا الكرام والجهات الأخرى المرتبطة بنا". وأضاف أن هذه المناسبة تعتبر فرصة سانحة للالتقاء بأفراد وأسر موظفي الشركة لضمان أن تسود روح الأُلفة والمحبة والمودة بين الجميع ولتتزامن مع روحانيات شهر رمضان المبارك.

ورحب بعد ذلك أنتوني إيزيك المدير التنفيذي لمركز سعيد الشحري للتدريب القانوني بالحضور، مشيرا إلى أن مركز التدريب يعتبر النواة الفكرية لمؤسسه سعيد الشحري، الذي أدرك بحسه الوطني الصادق أن هناك حاجة ماسة وملحة لإقامة كيان وطني يتولى عملية التدريب والتطوير المستمر في المجال القانوني، ومن ثمَّ قام بتأسيس مركز التدريب الذي مضى أحد عشر عاما على إنشائه. وأضاف إيزيك أن مكتب سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية يعد اليوم واحدا من أكبر شركات المحاماة المدنية في السلطنة، ويسير بخطى راسخة بحيث من المتوقع أن يصبح في غضون 25 عاما واحدا من أفضل مؤسسات التعليم القانوني في السلطنة وربما في الخليج العربي.

هذا وقد أُقيم حفل هذا العام بفندق كراون بلازا بالقرم حيث شهدت المناسبة إقبالاً كبيراً وحضورًا متميزًا من عائلات وأطفال الموظفين وضيوف وعملاء الشركة المميزين مع أسرهم.