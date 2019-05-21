اختفاء طيار سعودي في الفلبين في ظروف غامضة

مانيلا - الوكالات

أعلنت السلطات المختصة في الفلبين أنها عثرت على حطام طائرة تدريب اختفت يوم الجمعة الماضي وعلى متنها طيار فلبيني وطيار سعودي تحت التدريب، ولكن لم يعثر حتى الآن على الطيارين.

واختفت طائرة تدريب ذات محركين بعد إقلاعها صباح يوم الجمعة من مطار سان خوسيه في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.

وأعلنت السلطات الفلبينية أن هذه الطائرة التي تشغِّلها شركة أورينت للطيران، شوهدت آخر مرة على بعد 16 ميلا بحريا جنوب مدينة سان خوسيه.

وذكرت هيئة الطيران المدني الفلبينية أن فرق البحث والإنقاذ عثرت في غضون ثلاثة أيام من البحث على أجزاء من حطام الطائرة والمقتنيات، بما في ذلك حقيبة تحمل اسم قائد الطائرة، خوسيه نيلسون، إلا أن الطيارين لا يزالان مفقودين، ولا تتوفر حتى الآن أية معلومات عن مكانهما.

هذا، وتقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المنطقة ثلاث فرق تابعة للقوات الجوية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل.