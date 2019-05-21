الثلاثاء, 21 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

اهتمام دولي بزيارة بن علوي إلي إيران

الثلاثاء 21 مايو 2019 01:45 م بتوقيت مسقط

اهتمام دولي بزيارة بن علوي إلي إيران

الرؤية - خاص

تداولت وسائل إعلام أجنبية خبر زيارة معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى طهران أمس الاثثنين، في ظل حالة التوتر الشديد في منطقة الخليج.

وذكرت صحف إيرانية أن الزيارة جاءت من أجل الوساطة بين واشنطن وطهران ومناقشة التطورات الأخرى التي تشهدها المنطقة.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية أن بن علوي حمل معه رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته المفاجئة إلى طهران.

وتأتي زيارة بن علوي المفاجئة إلى طهران في ظل توتر قائم بين إيران والولايات المتحدة يتخوف منه بعض المراقبين في أن يتحول إلى حرب عسكرية.

وكان بن علوي قد بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقد وصل معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى العاصمة الإيرانية أمس الاثنين، وكان في استقباله والوفد المرافق وزير الخارجية الإيراني وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية، ووصفت وسائل الإعلام الإيرانية اللقاء بين الجانبين بالمهم للغاية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 فبراير 2017

بالفيديو.. بن علوي: انضممنا للتحالف الإسلامي بعد "وضوح الرؤية".. والسلطنة ترحب بزيارة الملك سلمان "في أي وقت"

المزيد

06 سبتمبر 2017

اهتمام دولي بنمو الاستثمارات في "اقتصادية الدقم" مع انطلاق أولى خطوات إنشاء المنطقة الصناعية الصينية

المزيد

20 مايو 2019

بن علوي يصل إلى إيران

المزيد

18 يناير 2016

بن علوي: رفع العقوبات عن إيران أخفى شبح الحروب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خبراء الاقتصاد الأزرق يؤكدون دور الابتكارات والفرص الاستثمارية في النهوض بالصناعات البحرية

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عُمان" توقع اتفاقيات تدريب مقرون بالتشغيل مع "الطيران العماني" و"دليل للنفط"

الاقتصاد - محلي

تواصل هطول الأمطار والسدود تحتجز أكثر من 23 مليون متر مكعب مياه

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 2 حول غزارة الأمطار

المحليات - أخبار

اهتمام دولي بزيارة بن علوي إلي إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور .. 8 إصابات بليغة في حادث تدهور حافلة على طريق عقبة بوشر

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة