اهتمام دولي بزيارة بن علوي إلي إيران

الرؤية - خاص

تداولت وسائل إعلام أجنبية خبر زيارة معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى طهران أمس الاثثنين، في ظل حالة التوتر الشديد في منطقة الخليج.

وذكرت صحف إيرانية أن الزيارة جاءت من أجل الوساطة بين واشنطن وطهران ومناقشة التطورات الأخرى التي تشهدها المنطقة.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية أن بن علوي حمل معه رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته المفاجئة إلى طهران.

وتأتي زيارة بن علوي المفاجئة إلى طهران في ظل توتر قائم بين إيران والولايات المتحدة يتخوف منه بعض المراقبين في أن يتحول إلى حرب عسكرية.

وكان بن علوي قد بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقد وصل معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى العاصمة الإيرانية أمس الاثنين، وكان في استقباله والوفد المرافق وزير الخارجية الإيراني وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية، ووصفت وسائل الإعلام الإيرانية اللقاء بين الجانبين بالمهم للغاية.