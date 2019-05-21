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فرص لأمطار رعدية على بعض المناطق والمضيبي تسجل أعلى كمية هطول

الثلاثاء 21 مايو 2019 11:41 ص بتوقيت مسقط

فرص لأمطار رعدية على بعض المناطق والمضيبي تسجل أعلى كمية هطول

 

الرؤية - خاص

قالت المديرية العامة للأرصدا الجوية إن طقس اليوم الثلاثاء، غائم جزئيًا الى غائم على معظم محافظات  السلطنة مع  فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا مصحوبة برياح  نشطة وتساقط لحبات البرد.

ويستمر اليوم فرص ظهور السحب الركامية مع أمطار رعدية باتساع أقل عن الأيام الماضية بجبال الحجر بشكل عام قد تتركز أكثر (بجبال) جنوب الباطنة، مسقط، الداخلية، وشمال الشرقية حركتها تميل للشرق والشمال الشرقي أكثر قد تمتد (لبعض) السواحل كذلك فرص على الوسطى وظفار.

وقد تم تسجيل كميات الأمطار في بعض محطات الرصد الجوي التابعة لهيئة الطيران المدني خلال 24 ساعة ماضية وهي:

 المضيبي 81.8

بهلاء 29.6

وادي بني خالد 19.6

ينقل 18.8

بدية 17.0

ازكي 16.0

مدينة مسقط 15.4

سيق 14.6

ابراء 14.4

صحم 11.8

العوابي 10.4

الحمرا 10.0

دماءوالطائين9.2

مدحا 6.6

سمائل 6.4

القابل 6.4

بدبد 6.0

دبا 5.8

 

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