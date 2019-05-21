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أنا بخير

الثلاثاء 21 مايو 2019 09:44 ص بتوقيت مسقط

أنا بخير

 

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

أنا بخيرٍ و مهما عاث أو ظلما

هذا الوداد ومهما قد نزفتُ دما!!

//

أنا بخيرٍ...سوى قلبي يُعذبني

ماعاد قلبيَ مذْ في صدرك التحما!!

//

أنا بخيرٍ...فلا تسألْ وترهقني!

سوى اجتراحك في الأحشاء ما التأما!!

//

سوى اشتهائك في جسمي يذوّبه

ولست أدري متى ألقاك بينهما!!

//

متى ترّد إلى المسكين مهجته

راضٍ بحكمك أنى شئته جثما

//

لن يسأل النهرَ أيّ الضفتين له

سليزم الماء مفتونا به ...وبما!!!

//

لاسربَ أسئلةٍ حيرى ترافقه !!

ولا علامَ .. ولارأيٌ يراه لما..

//

ولا اصطراعٌ مع (التابو) ليلزمه

أن يُنهيَ اللعب أو يجعلك متهما!!!

//

سيحتسي الصمتَ محموما ومنغمسا

فلتبدأ الآن أو فلترفع القلما!!

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