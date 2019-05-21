د. ريم سليمان الخش | باريس

أنا بخيرٍ و مهما عاث أو ظلما

هذا الوداد ومهما قد نزفتُ دما!!

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أنا بخيرٍ...سوى قلبي يُعذبني

ماعاد قلبيَ مذْ في صدرك التحما!!

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أنا بخيرٍ...فلا تسألْ وترهقني!

سوى اجتراحك في الأحشاء ما التأما!!

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سوى اشتهائك في جسمي يذوّبه

ولست أدري متى ألقاك بينهما!!

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متى ترّد إلى المسكين مهجته

راضٍ بحكمك أنى شئته جثما

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لن يسأل النهرَ أيّ الضفتين له

سليزم الماء مفتونا به ...وبما!!!

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لاسربَ أسئلةٍ حيرى ترافقه !!

ولا علامَ .. ولارأيٌ يراه لما..

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ولا اصطراعٌ مع (التابو) ليلزمه

أن يُنهيَ اللعب أو يجعلك متهما!!!

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سيحتسي الصمتَ محموما ومنغمسا

فلتبدأ الآن أو فلترفع القلما!!