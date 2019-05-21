د. ريم سليمان الخش | باريس
أنا بخيرٍ و مهما عاث أو ظلما
هذا الوداد ومهما قد نزفتُ دما!!
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أنا بخيرٍ...سوى قلبي يُعذبني
ماعاد قلبيَ مذْ في صدرك التحما!!
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أنا بخيرٍ...فلا تسألْ وترهقني!
سوى اجتراحك في الأحشاء ما التأما!!
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سوى اشتهائك في جسمي يذوّبه
ولست أدري متى ألقاك بينهما!!
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متى ترّد إلى المسكين مهجته
راضٍ بحكمك أنى شئته جثما
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لن يسأل النهرَ أيّ الضفتين له
سليزم الماء مفتونا به ...وبما!!!
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لاسربَ أسئلةٍ حيرى ترافقه !!
ولا علامَ .. ولارأيٌ يراه لما..
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ولا اصطراعٌ مع (التابو) ليلزمه
أن يُنهيَ اللعب أو يجعلك متهما!!!
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سيحتسي الصمتَ محموما ومنغمسا
فلتبدأ الآن أو فلترفع القلما!!