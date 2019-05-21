"جوجل" توجه ضربة موجعة لـ"هواوي".. والعملاق الصيني يطمئن عملاءه

نيويورك- الوكالات

أعلنت شركة "جوجل" وقف أعمالها التي تتطلب نقل منتجات وبرمجيات مع شركة هواوي الصينية؛ باستثناء تلك التي تُغطيها تراخيص المصادر المفتوحة، وذلك في ضربة لعملاق التقنية الصينية، بعد إدراجها من قبل الحكومة الأمريكية على قائمتها التجارية السوداء.

وبذلك تفقد هواوي على الفور إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المُستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات الشائعة على أندرويد، بما في ذلك متجر جوجل بلاي، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل". ووفقًا لرويترز، فإن تفاصيل تحديد الخدمات التي سوف تُمنع عن هواوي لا تزال قيد المناقشة داخل جوجل.

في المُقابل، طمأنت هواوي المالكين الحاليين لأجهزة "هواوي" وعلامتها التجارية الفرعية Honor بأنها ستستمر في تلقي تحديثات الأمان وخدمة ما بعد البيع، ويشمل هذا الوعد الهواتف التي تمَّ شحنها، إلى جانب الأجهزة الموجودة حاليًا ضمن المخازن في جميع أنحاء العالم، دون تقديم وعود إضافية تتجاوز ذلك.

وقالت الشركة في بيان: "قدمت هواوي مساهمات كبيرة في تطوير ونمو أندرويد في جميع أنحاء العالم، وبصفتنا أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لنظام أندرويد، فقد عملنا عن كثب مع المنصة المفتوحة المصدر لتطوير نظام بيئي استفاد منه المستخدمون والصناعة".