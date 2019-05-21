10.7 ألف معاملة إلكترونية في "البلديات الإقليمية وموارد المياه" خلال الربع الأول



مسقط - الرؤية

بلغ عدد المعاملات الإلكترونية التي أنجزتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه خلال الربع الأول من العام الجاري 10728 معاملة تتعلق بالخدمات المقدمة عبر نظام الشؤون الفنية بمختلف المحافظات الواقعة تحت إشراف الوزارة، وذلك من خلال بوابة الخدمات البلدية والمائية "إنجاز" وكذلك عبر منافذ الخدمة المعتمدة.

وسجلت النسبة الأكبر للطلبات المنجزة لطلب معاملة إباحة بناء كبرى بلغ عددها 5087 معاملة، تلتها طلب خدمة الشروع في البناء بواقع 3376 معاملة، ثم الخدمات المؤقتة بعدد 566 معاملة.

وتشير الإحصائيات إلى أنّ محافظة جنوب الباطنة شهدت تسجيل أكبر عدد للمعاملات المنجزة على مستوى المحافظات حيث بلغ عددها 2404 معاملات، وفي محافظة شمال الباطنة تم إنجاز 2223 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة بمحافظة الداخلية 1838 معاملة، وإنجاز 1371 معاملة بمحافظة جنوب الشرقية، وفي محافظة شمال الشرقية فقد بلغ عدد المعاملات المنجزة 1180.

وتشتمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين عبر هذا نظام الشؤون الفنية استخراج إباحات بناء كبرى وصغرى، وتصريح حفر، وخدمة توصيل خدمات لمبنى قائم، وغيرها من الخدمات التي تتعلق بهذا المجال.

وأكّدت الوزارة أن تقديم هذه الخدمات عبر البوابة الإلكترونية للوزارة "إنجاز" ومن خلال منافذ الخدمة المتمثلة مراكز خدمات سند" والمكاتب الاستشارية يأتي بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستفيدين.

يشار إلى أن نظام الشؤون الفنية يأتي كمرحلة أولى من مشروع التراخيص البلدية والمائية للوزارة والعمل جار على استكمال المراحل الأخرى لمشروع التراخيص البلدية والمائية والمتعلقة بتشغيل التراخيص الصحية والتراخيص المائية ونظام خدمة المراجعين ونظام الأجهزة الذكية وفق البرنامج الزمني المعد لذلك.