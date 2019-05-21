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والي ضنك يقف على استعداد استقبال عيد الفطر

الثلاثاء 21 مايو 2019 09:36 ص بتوقيت مسقط

 

ضنك - العمانية

عقدت لجنة الشؤون البلدية بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة اجتماعا أمس برئاسة سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي ضنك رئيس اللجنة.

وتمّ خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق واستعراض عدد من المواضيع من بينها جاهزية مسلخ البلدية لفترة عيد الفطر واستعداد القائمين عليه للتعامل مع الطلبات المتزايدة لعملية ذبح المواشي خلال أيام العيد، إلى جانب استعراض نظام الري الحديث للأشجار على جانبي الشارع العام الذي تمّ إنجازه بطول 2ر3كم. وشهد الاجتماع استعراض عدد من الرسائل الواردة من عدد من الجهات الحكومية والمتعلقة بالجانب البلدي واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها.

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