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الوفد العماني إلى مقاطعة يونّان يشارك في المعرض الدولي للسياحة الذكية

الصين تؤكد رغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السلطنة وزيادة الاستثمارات.. و"إثراء" تتعهد بتقديم التسهيلات اللازمة

الثلاثاء 21 مايو 2019 09:33 ص بتوقيت مسقط

الصين تؤكد رغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السلطنة وزيادة الاستثمارات.. و"إثراء" تتعهد بتقديم التسهيلات اللازمة



مسقط - الرؤية
أكد مسؤولون صينيون رغبة بلادهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السلطنة وزيادة الاستثمارات بما يعود بالمنافع المشتركة على البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وفد الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" برئاسة نسيمة بنت يحيى البلوشية المديرة العامة للاستثمار والصادرات بالهيئة مع عدد من المسؤولين الصينيين في مقاطعة يونّان الواقعة في الجنوب الأوسط من الصين والتي تشتهر بالزراعة وصناعة التعدين والسياحة.
وقالت يانج مو نائبة مدير عام مكتب الشؤون الخارجية في حكومة مقاطعة يونّان إنّ هناك رغبة من حكومة المقاطعة للاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية بالسلطنة كالبنية الأساسية والسياحة والطاقة واللوجستيات والمعادن وإدارة النفايات والتعاون في المجال الثقافي. وأضافت أن المقاطعة تعتزم تنظيم زيارة إلى السلطنة في النصف الثاني من العام الجاري لوفد تجاري واستثماري متخصص في عدد من القطاعات الاقتصادية وخاصة البنية الأساسية والسياحة والطاقة واللوجستيات وإدارة النفايات والمعادن.
وكانت يانج مو قد زارت السلطنة في شهر ابريل الماضي والتقت بعدد من الجهات الحكومية في السلطنة كإثراء وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والصندوق الاحتياطي العام للدولة والبنك المركزي العماني. وعبرت يانج مو خلال لقائها بوفد إثراء بمدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونّان عن إعجابها بالسلطنة وما تشهده من نمو في مختلف القطاعات، وقالت إن هناك العديد من الفرص والمجالات لتعزيز التعاون بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة. وأكدت انها بعد عودتها من مسقط أوصت بأن تُوضع السلطنة ضمن اهتمامات المستثمرين الصينيين في مقاطعة يونّان، مضيفة: نحن جاهزون لتسويق السلطنة أمام مواطنينا.
وتناول اللقاء عددا من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين إثراء ومقاطعة يونّان وبما يُسهم في استقطاب استثمارات صينية جديدة إلى السلطنة.
وعبرت نسيمة بنت يحيى البلوشية المديرة العامة للاستثمار والصادرات بإثراء خلال اللقاء عن ترحيب إثراء بالمستثمرين الصينيين، مؤكدة أن الهيئة سوف تقدم لهم التسهيلات اللازمة، مشيرة إلى أن السلطنة بها العديد من المناطق الحرة والصناعية بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبإمكان المستثمرين الصينيين اختيار الموقع والقطاع الذي يرغبون بالاستثمار فيه.
وفي مدينة ليجيانج التي تبعد حوالي 500 كم عن كونمينغ، التقى وفد "إثراء" مع جينج رينبن نائب عمدة مدينة ليجيانج، وناقش اللقاء التعاون بين البلدين وخاصة مع مدينة ليجيانج في المجالات السياحية والاستثمارية ومشروعات الطاقة المتجددة. وأكد رينبن أن مدينة ليجيانج تشتهر بتنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة من بينها مشروع في المنطقة العربية، وأبدى استعداد المدينة للتعاون مع السلطنة في مشروعات الطاقة المتجددة.
من جهتها، رحبت شي لن نائبة مدير عام السياحة والثقافة في مقاطعة يونّان برغبة وزارة السياحة في السلطنة بافتتاح مكتب في الصين للترويج السياحي، وقالت إن هذه الخطوة سوف تساهم في تعزيز التبادل السياحي بين الجانبين وتعرّف كل بلد على ثقافة البلد الآخر ومميزاته السياحية. وأشادت بتسهيلات التأشيرات الإلكترونية للسياح والمستثمرين الصينيين التي تقدمها شرطة عمان السلطانية، متوقعة أن تساهم هذه التسهيلات في زيادة أعداد السياح والمستثمرين الصينيين بالسلطنة. ودعت خلال لقائها بوفد إثراء السياح العمانيين إلى زيارة مقاطعة يونّان والتعرف على ما تتميز به من ثراء سياحي وتنوع أثني ومناخ معتدل على مدار العام.
ويضم وفد إثراء ممثلين لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ووزارة السياحة، ويشتمل برنامج الزيارة على لقاءات أخرى مع عدد من المسؤولين في مقاطعة يونّان، كما سيشارك الوفد في المعرض الدولي للسياحة الذكية الذي تنظمه مقاطعة يونّان لأول مرة وتنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء.

 

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