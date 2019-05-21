السجن لرجل صيني أطلق على كلابه أسماء "غير قانونية"

ترجمة- رنا عبد الحكيم

ألقت السلطات الصينية القبض على أحد مربي الكلاب في شرق الصين وحكم عليه بالسجن 10 أيام في أحد مراكز الاحتجاز، بعد أن أطلق على اثنين من كلابه أسماءً مثيرة للجدل تشير إلى الحكومة الصينية وموظفي الخدمة المدنية.

وتم استدعاء الرجل البالغ من العمر 30 عاما بعد نشره على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات" أنه أطلق على اثنين من كلابه تشنجوان وشيغوان. والاسم الأول يشير إلى المسؤولين المكلفين بمكافحة الجريمة ذات المستوى المنخفض، بينما الاسم الثاني يستخدم لوصف العاملين غير الرسميين في المجتمع مثل مساعدي المرور. وذكر الرجل أنه كان لا يعرف أن استخدام الاسمين غير قانوني.

وحسبما ذكرت "بكين نيوز"، قال مسؤول الشرطة بالإقليم إن مربي الكلاب كان مستفزا على وسائل التواصل الاجتماعي وأن ما فعله "تسبب في ضرر كبير للأمة وللإدارة المدنية وإيذاء مشاعرهم".

وعبر كثيرون عن صدمتهم بعد انتشار نبأ اعتقال مربي الكلاب، وتنوعت التعليقات بين مؤيد للقرار باعتبار أن تعليقات الرجل كانت "استفزازية للغاية"، في حين عبرت آراء أخرى عن غضبها من هذه الإدانة.