الإثنين, 20 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

جذب الاستثمارات للدقم

الإثنين 20 مايو 2019 05:55 م بتوقيت مسقط

جذب الاستثمارات للدقم

 

 

عندما يُؤكد مسؤولون اقتصاديون ومستثمرون ينتمون لثاني أكبر اقتصاد في العالم رغبة بلادهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السلطنة وزيادة الاستثمارات فنحن أمام تطور كبير ونقلة نوعية تترجم الجهود المبذولة طوال السنوات الماضية من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في السلطنة وخاصة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

كان هذا ضمن اللقاءات التي عقدها وفد الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" مع عدد من المسؤولين الصينيين في مقاطعة يونّان الواقعة في الجنوب الأوسط من الصين والتي تشتهر بالزراعة وصناعة التعدين والسياحة، بما يعود بالمنافع المشتركة على البلدين والشعبين الصديقين.

 يأتي ذلك مواصلة للجهود المبذولة من عدة جهات معنية كإثراء وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ووزارة التجارة والصناعة وجهات أخرى مُختلفة ولا تتوقف تلك الجهود عند حدود الترويج فقط وزيارة مختلف عواصم العالم لدعوة المستثمرين سواء شركات أو أفراد للاستثمار في السلطنة، ولكن امتدت تلك الجهود والإنجازات لتشمل البنية الأساسية من مطارات وشبكات طرق ودعم لوجستي وكل ما من شأنه أن يخلق مناخا جاذبا للاستثمارات.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 يوليو 2015

تعزيز البيئة الاستثمارية للدقم

المزيد

05 مايو 2019

جذب الاستثمارات

المزيد

01 أبريل 2018

الاستثمارات الثقافية

المزيد

27 فبراير 2019

الاستثمارات والتنافسية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تواصل هطول الأمطار على محافظات السلطنة والظاهرة الأعلى.. والسدود تحتجز 11.6 مليون متر من المياه

المحليات - أخبار

1.290 مليار ريال إجمالي إيرادات "نماء" في 2018.. واستثمار 378 مليونا في "النقل والتوزيع"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الحالة الجوية في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تعليق قطر على الدعوة لعقد قمتين طارئتين بالسعودية

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

"التجارة والصناعة" تحذر أصحاب محال الخياطة من تشويه الأزياء العمانية التقليدية

الاقتصاد - محلي

البشير: أصابتنا دعوة المظلوم .. ودولة خليجية تعرض استضافته

دولي - أخبار

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة