"طيران الشرطة" ينفذ 6 عمليات إنقاذ ونقل خلال المنخفض الجوي

مسقط - الرؤية

قال مصدرٌ بشرطة عُمان السلطانية إنَّ طيران الشرطة نفَّذ خلال المنخفض الجوي -الذي تتعرَّض له محافظات السلطنة حاليا- 6 عمليات إنقاذ ونقل للحالات الطارئة؛ ففي يوم السبت تم إنقاذ ونقل أربعة أشخاص وذلك لحالاتهم الطارئة والمستدعية من قبل طيران الشرطة بوادي بني خالد إلى مستشفى إبراء المرجعي. أما يوم الأحد، فتم إنقاذ 6 أشخاص بوادي سرور بولاية سمائل وإنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا محتجزين بوادي العق وهم بصحة جيدة، كما تمَّ نقل مواطن في منطقة سيق بولاية الكامل والوافي إثر سقوطه من على جبل ونقله إلى مستشفى صور المرجعي لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر أن طيران الشرطة استخدم خلال عمليات الإنقاذ المناظير الليلية لأول مرة، وتعرف بمنظومة الرؤية الليلية (NVG)، والتي تسهل 75% من عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف والدوريات... وغيرها من العمليات الليلية.

ونظرًا لاستمرار تأثيرات المنخفض الجوي، تنصح شرطة عُمان السلطانية الجميع بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم عبور الأودية والمنخفضات إلا بعد التأكد من منسوب المياه وقوة جريانها، وكذلك الابتعاد عن الأماكن والمنحدرات التي تكون عُرضة لجريان الأودية.

كما تنصح سائقي المركبات بتوخِّي الحذر وتخفيف السرعة، وعدم المجازفة بعبور الأودية، وترك مسافة كافية بين المركبات، كما تهيب بالصيادين وهواة الرحلات البحرية عدم نزول البحر قبل التأكد من حالة الجو.

وعلى الجميع الاستماع للإرشادات التي تذاع وتُنشر عبر أجهزة الإعلام، ومتابعة نشرة الأحوال الجوية حفاظا على سلامتهم، وتقوم مواقع التواصل الاجتماعي بشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بإرشاد وتوعية الجميع بالمخاطر التي قد يتعرَّضون لها جراء مياه الأمطار والأودية وطرق ووسائل السلامة الآمنة، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية والمهمة في مثل هذه الأجواء، وحثهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.