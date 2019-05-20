تواصل هطول الأمطار على محافظات السلطنة والظاهرة الأعلى.. والسدود تحتجز 11.6 مليون متر من المياه

مسقط - الرؤية

استمرَّ هُطول الأمطار على عدد من محافظات السلطنة نتيجة تأثير المنخفض الجوي، أمس الأول؛ حيث أدَّت إلى جريان بعض الأودية والشعاب، واحتجزتْ السدود كميات من المياه، وسجَّلت محطات مراقبة هطول الأمطار التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعلى كمية لهطول الأمطار في محافظة الظاهرة؛ حيث بلغت 58 مللم بولاية عبري، وفي محافظة الداخلية بلغت 57 مللم بولاية سمائل، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 51 مللم بولاية صحار، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغت 48 مللم بولاية الرستاق، وفي محافظة شمال الشرقية بلغت 32 مللم بولاية المضيبي، وفي محافظة جنوب الشرقية حيث بلغت 25 مللم بولاية الكامل والوافي، وفي محافظة مسقط بلغت 19 مللم بولاية مطرح، وفي محافظة البريمي بلغت 19 مللم بولاية السنينة، وفي محافظة مسندم بلغت 12 مللم بولاية مدحاء.

وقد شهدت صور تدفق وادي طهوة، وفي المضيبي تدفق وادي عندام والفليج بتدفقات مرتفعة، وفي إبراء تدفق وادي إبراء بتدفق مرتفع، وفي المضيبي تدفق وادي سمد، وتدفق وادي بدية بتدفق مرتفع، ووادي القابل بتدفق مرتفع، وأودية هداد والحمر وصك والفرعه وحجم والزفاني وسعله والحشي بتدفق متوسط، وفي ولاية دماء والطائيين تدفق وادي الطائيين بتدفق مرتفع، وفي وادي بني خالد تدفقت أودية عبسن والشاق وبواد والصم وعينت والقلت وشاح والعابية والراكي وقريشعة والملح وحويمة والقحم وسهيل والعدفين والعميقين والسقمه والمنزف وأبو خولان والركة بتدفقات مرتفعة.

أما محافظة الداخلية، ففي ولاية سمائل تدفقت أودية محرم والعق والمسقاه والعينية وسرور والجيلة وصيا بتدفقات مرتفعة، وفي ولاية بهلاء تدفقت أودية الكور والأعلى وبهلاء بتدفقات متوسطة، وفي ولاية أدم تدفق وادي العميري بتدفق متوسط، وفي ولاية نزوى تدفق وادي المصلة والهجري بتدفقات مرتفعة، وأودية تنوف والابيض بتدفقات متوسطة، ووادي معيدن بتدفق منخفض، وفي ولاية الحمراء تدفقت أودية شعما والسليل وغول والملح والنخر ودوفيا والمدعام بتدفقات مرتفعة، وفي ولاية بدبد تدفقت أودية الفرفارة وفنجاء ومنصح بتدفقات مرتفعة، وفي ولاية إزكي تدفقت أودية سيما ومقزح والشباك بتدفقات مرتفعة وأودية الحلفين والقريتين بتدفقات متوسطة.

وفي السيب، تدفق وادي الخوض بتدفق مرتفع ووادي جفار بتدفق متوسط، وفي مطرح تدفق وادي الكبير بتدفق منخفض، وفي العامرات تدفق وادي العتكية بتدفق مرتفع ووادي السرين بتدفق متوسط، وفي ولاية قريات تدفق وادي المسفاه بتدفق منخفض.. أما محافظة شمال الباطنة، ففي ولاية صحار تدفق وادي الجزي بتدفق مرتفع، وأودية عاهن وحيبي بتدفق متوسط، وفي ولاية صحم تدفق وادي الصرمي بتدفق متوسط ووادي بني عمر بتدفق منخفض، وفي ولاية الخابورة تدفقت أودية الحواسنة وميحة بني كيوم بتدفق متوسط، ووادي شافان بتدفق منخفض، وفي ولاية السويق تدفق وادي الجهاور بتدفق منخفض.

وفي السنينة بالبريمي، تدفقتْ أودية الهرموزي والشري والفتح بتدفقات متوسطة، وفي ولاية البريمي تدفق وادي واسط بتدفق منخفض.

وفي ولاية عبري تدفقت أودية الكبير والعين، وأودية ينقل والشوعية والوقبة بتدفقات متوسطة، وفي ولاية ضنك تدفق أودية ضنك والفتح والخبيب بتدفقات متوسطة.

وبلغ مجموع ما احتجزته السدود من المياه 11.6224 مليون متر مكعب، ففي ولاية صور احتجز سد الحماية من مخاطر الفيضانات كمية 0.5 مليون متر مكعب. وفي ولاية العامرات، احتجز سد السرين السفلي للتغذية الجوفية كمية 0.0856 مليون متر مكعب، وفي ولاية السيب احتجز سد الخوض كمية 3.91 مليون متر مكعب، وفي ولاية قريات احتجز سد ضيقة كمية 1.4 مليون متر مكعب، وفي القابل امتلأ سد النبأ بكمية 0.44 مليون متر مكعب.

أما محافظة الداخلية، ففي ولاية إزكي احتجز سد أمطي كمية 0.0628 مليون متر مكعب، وفي ولاية الحمراء احتجز سد غول كمية 0.335 مليون متر مكعب، وفي ولاية نزوى احتجز سد المعيدن كمية 0.278 مليون متر مكعب، وسد تنوف كمية 0.600 مليون متر مكعب، وسد ثميد كمية 0.100 مليون متر مكعب. وفي ولاية بهلا احتجز سد أعلى سنت كمية 0.04 مليون متر مكعب، واحتجز أعلى الرحبة كمية 0.05 مليون متر مكعب.

وفي محافظة جنوب الباطنة بولاية الرستاق احتجز سد الفرع كمية 0.181 مليون متر مكعب، وفي محافظة شمال الباطنة في ولاية صحار احتجز سد الجزي كمية 1.6 مليون متر مكعب، وفي ولاية الخابورة احتجز سد الحواسنة وبني عمر كمية 2.13 مليون متر مكعب.