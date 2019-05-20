تعاون بين "دعم التنفيذ والمتابعة" و"تنمية نفط عمان" لتعميم الاستفادة من "منهجية ليين" للتحسين المستمر

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عمان؛ بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجال نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الحكومية لتسهيل بيئة الأعمال بالسلطنة، عن طريق تسهيل الإجراءات المطلوبة لبدء الأعمال التجارية؛ الأمر الذي يُسهم في رفع جاذبية السلطنة للاستثمار؛ سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو الدولي. ويأتي دور شركة تنمية نفط عمان في نقل خبرتها في هذا المجال كبادرة وطنية، وجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.

وقَّع المذكرة عن الوحدة معالي الدكتور خميس بن حمود الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، فيما وقعها عن الشركة راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وبدأ العمل كمرحلة أولى مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي تتشارك مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وشركة تنمية نفط عمان في تفعيل وإنجاح المبادرة، وتشمل هذه المرحلة وزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، وبلدية مسقط؛ كونها من الجهات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والمتعلقة بمؤشرات تسهيل بيئة الأعمال في السلطنة، والتي تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على تقديم الدعم اللازم للمبادرات والمشاريع الخاصة بها، في إطار خطط الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي.

ومن أجل الوصول لهذا الهدف؛ تمَّ تشكيل فريق عمل من الجانبين معني بتقديم خارطة طريق وخطة تشغيلية متكاملة لضمان تطبيق وقياس مؤشرات أداء المبادرة؛ حيث توفِّر الشركة خبراء وفنيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في منهجية "ليين" للتحسين المستمر؛ حيث تتعاون مع فريق الوحدة لإرساء أعلى معايير الحوكمة لهذا المشروع.

وقال راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان المشرف العام على تطبيق منهجية "ليين" للتحسين المستمر في الشركة: نفخر في شركة تنمية نفط عمان بالعمل مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والتي تقوم بدور حيوي من أجل مستقبل عُمان، من خلال نشر منهجية "ليين" للتحسين المستمر والعمل مع الحكومة. وواثق تماماً من قدرتنا على تحسين عملية الإجراءات المطلوبة لبدء الأعمال التجارية لجعل مناخ جذب الاستثمار إلى السلطنة يواكب تطلعات السوق المحلي والعالمي.

ويعتمد برنامج التحسين المستمر على منهجية "ليين" المطبقة في شركة تنمية نفط عمان منذ عشر سنوات ضمن مبادرات الشركة لمواجهة التحديات المتزايدة من التعقيد وارتفاع التكلفة. وتم تدريب أكثر من 500 مدير على مهارات القيادة وفق منهجية "ليين"، وحققت ما يقارب من نصف مليار ريال عماني من حيث القيمة المضافة وخفض التكاليف وتجنبها عبر تطبيق هذه المنهجية في كافة أنشطتها، وتحرص الشركة على نقل تجربتها الرائدة والناجحة للقطاع الحكومي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية..

وتأتي المبادرة في إطار سعي وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في تسهيل الإجراءات المتبعة في بيئة الأعمال والعمل على تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال في السلطنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية؛ بما يعزز مبدأ التعاون والتكامل بينها، وصولا لتحقيق أهداف الوحدة في تعزيز التنويع الاقتصادي.