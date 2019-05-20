1.290 مليار ريال إجمالي إيرادات "نماء" في 2018.. واستثمار 378 مليونا في "النقل والتوزيع"

< 23% زيادة في إجمالي الدعم الحكومي نتيجة زيادة تكلفة الوحدات وأمن التزويد

< نمو عدد المشتركين بنسبة 6.2%.. وإيرادات الكهرباء ترتفع بنسبة 14.8%

< ارتفاع نسبة تغطية قراءة العدادات لـ92%

< نسبة التعمين في المجموعة تصل إلى 94.4 %

< 4.5% ارتفاعا بكفاءة استهلاك الغاز رغم زيادة استهلاك الكهرباء

نظَّمتْ مجموعة نماء، أمس، المؤتمرَ السنويَّ للإعلاميين 2019، في مقر الشركة العمانية لنقل الكهرباء -إحدى شركات مجموعة نماء- بولاية السيب؛ لعرض أبرز منجزات وأهم مشاريع المجموعة في العام 2018. وقدّم المهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء، عرضاً مرئيًّا بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والقياديين من شركات المجموعة، وعدد من الإعلاميين من وسائل الإعلام المختلفة.

وتهدفُ مجموعة نماء من تنظيم المؤتمر إلى تجديد التزامها بتعزيز الأداء والمقومات الأساسية لقطاع الكهرباء والقطاعات المرتبطة بها؛ إذ تحرصُ المجموعة على تمكين هذه الأهداف؛ وذلك بناءً على رؤيتها لتكون النموذج الرائد للإجادة في مجال الخدمات في المنطقة.

الرؤية - أحمد الجهوري

واستعرضَ الرئيسُ التنفيذيُّ أبرز النتائج المالية والتشغيلية بالمجموعة للعام 2018، إلى جانب عرض أهم الإنجازات والمشاريع والمستجدات المتعلقة بتخصيص شركات المجموعة، وإعادة هيكلة قطاع المياه وإستراتيجيتها في مجال الطاقة المتجددة، ونتائج مشروع التمويل المالي للمجموعة "لمار"، إضافة لمؤشرات خدمات المشتركين، كما تناول المؤتمر مخرجات تنمية الموارد البشرية، إلى جانب منجزات برامج ومشاريع الاستدامة في العام 2018.

وكشفَ الوهيبي أن إجمالي إيرادات مجموعة نماء في العام 2018 بلغت 1.290 مليار ريال عماني، كما أن إجمالي الاستثمار في شبكة التوزيع والنقل بلغ 378 مليون ريال عماني في نفس العام، وشكل الدعم الحكومي ما نسبته 43.6% وإيرادات المشتركين 42.9% ومبيعات المياه إلى الهيئة العامة للمياه 10.3%، أمَّا الإيرادات التشغيلية والأمور الأخرى فتُمثل 3.9%؛ حيث زاد أجمالي الدعم الحكومي بنسبة 23% نتيجة الزيادة في تكلفة الوحدات المباعة؛ مما أدى لزيادة طردية في تكلفة التزويد، إضافة لزيادة تكلفة أمن التزويد نتيجة زيادة عدد المحطات في العام الماضي، وبلغ إجمالي الدعم الحكومي 563.2 مليون ريال عماني توزعت بين الشركات المجموعة، وكان نصيب شركة كهرباء مزون 35%، وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء 22%. أما شركة تنوير، فوصلت إلى 18%، وشركة كهرباء مجان 16%، وشركة ظفار للطاقة 8%، والشركات الأخرى 0.93%.

استثمارات النقل والتوزيع

وتناول الوهيبي الاستثمار في شبكة النقل والتوزيع، مشيرا إلى انخفاض المبلغ الإجمالي للاستثمار في العام 2018 والذي بلغ 378 مليون ريال، مقارنة بالعام 2017 والتي وصلت 468.5 مليون ريال، وذلك نتيجة استقرار جودة الشبكة وتلبيتها لمعدل الطلب.

وتطرق الوهيبي إلى برنامج تمويل لمار، والذي كشف أن أجمالي مبالغ التمويل المحصلة خلال 2015-2018 بلغت 1.75 مليار ريال، وخلال العام الماضي تم إتمام برنامج التمويل لصالح شركة كهرباء المناطق الريفية "تنوير" بمبلغ 154 مليون ريال.

ومن أبرز الإنجازات للعام 2018 نمو عدد المشتركين بنسبة 6.2%، ونمو إيرادات الكهرباء إلى نسبة 14.8%، والنمو في الوحدات المباعة بنسبة 4%، وارتفاع كفاءة استهلاك الغاز بنسبة 4.5%، وموثوقية الشبكة إلى 99.9%، وبلغ فاقد شبكة التوزيع 9%.

وزاد عدد المشتركين بين العام 2017 والعام 2018 بنسبة 6.3%؛ حيث بلغ عددهم 1.1 مليون مشترك في عام 2017، و1.2 مليون مشترك في 2018، وجاء نصيب شركة كهرباء مزون النصيب الأكبر من حيث توزيع المشتركين بين الشركات وبلغ نسبتها 35%، وتليها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بنسبة 32%، ومن بعدها شركة كهرباء مجان بنسبة 19%، ونصيب شركة ظفار للطاقة 9%. أما شركة تنوير، فبلغ نسبتها 3%، وشكل القطاع السكني أكبر نسبة لعدد المشتركين في العام 2018؛ حيث بلغ 74%، وجاء التجاري من بعدها بنسبة 21%، وتلاها الحكومي بنسبة 3%، والزراعي 0.75%، أما الصناعي 0.04%، وبلغت نسبة التعرفة المنعكسة على التكلفة 0.87%.

وارتفعتْ كفاءة استهلاك الغاز في العام 2018 بنسبة 4.5%، مقارنة بالعام 2017، وبالرغم من زيادة استهلاك الكهرباء في العام 2018، إلا أنه لم يؤدِّ إلى زيادة استهلاك الغاز؛ مما يعكس مدى ارتفاع الكفاءة، وبلغتْ نسبة الزيادة في فاقد الكهرباء 0.7% مقارنة بالعام 2017، ويعود السبب الزيادة في الفاقد غير الفني إلى قيام شركات التوزيع بعملية تصحيحية في التعامل مع العدادات التي يصعب الوصول اليها.

وبلغ إجمالي عدد الحوادث المضيعة للوقت لكل مليون ساعة عمل 9 حوادث خلال العام 2018، توزَّعت بين 3 حالات في شركة كهرباء مزون، وحالتين في الشركة العمانية لنقل الكهرباء، وحالة واحدة لكل من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وشركة ظفار للطاقة، وشركة تنوير، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

وفيما يتعلق بخدمات المشتركين، ارتفعتْ نسبة تغطية قراءة العدادات بنسبة 92% في العام 2018، مقارنة بالعام 2017 والتي وصلت إلى 88%، ونسبة توزيع الفواتير الإلكترونية ارتفعت 18% في العام 2018 مقارنة بالعام 2017، والتي كانت 13%، وزادت نسبة التحصيل في العام 2018، ووصلت إلى 28% مقارنة بنسبة 23% في العام 2017. أما بنسبة حل الشكاوي في الوقت المناسب، فقد انخفضت في العام 2018؛ حيث وصلت إلى 96.5% مقارنة بنسبة 97.5% في العام 2017.

نسب تعمين مُتزايدة

وبالنسبة للتعمين في المجموعة، فقد بلغت نسبة التعمين 94.4 في العام 2018، وبلغت عدد البرامج التدريبية المنفذة من قبل معهد نمو المهارات 211 برنامجا تدريبيا، وحول إنجازات برنامج الاستدامة فقد نظم مجموعة من البرامج؛ ومنها: برنامج سفراء نماء وبلغ عدد المتدربين 2021 متدربا، وبواقع 12 ساعة تدريبية، وزادت نسبة الزيادة في عدد المتدربين 18% في العام 2018 مقارنة بالعام 2017، وبرنامج بيتي آمن، وبلغ عدد المتدربين 1350 متدربا بواقع 6750 ساعة تدريبية خلال 8 ورش تدريبية؛ حيث بلغت الزيادة في عدد المتدربين 22% مقارنة بالعام 2017، وبرنامج ويَّاكم الذي شمل 1350 متدربا في إدارة الأزمات بواقع 6840 ساعة تدريبية في العام 2018، والحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء، وشملتْ 338 طالبا من الهندسة المعمارية بواقع 2512 ساعة تدريبة في العام 2018، والمشروع التدريبي للفنيين الكهربائيين ضمن برنامج القيمة المحلية المضافة، وبلغ عدد المتدربين 75 متدربا وبواقع 18 ألف ساعة تدريبية خلال 12 ورشة تدريبية.

وحول تخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء والشركة العمانية لنقل الكهرباء، فقد بيَّن الوهيبي أنه يُقدَّر الانتهاء بحلول نهاية العام 2019 من المرحلة الثانية للعروض النهائية، والتي بدأت في 8 أكتوبر 2018 مرحلة التأهيل المسبق، وفي 5 مارس 2019 مرحلة العروض المبدئية. وأوضح الوهيبي أن مجموعة نماء القابضة العمل مع الهيئة العامة للمياه لإنجاز مبادرة الحكومة للعمل على إعادة هيكلة قطاع المياه؛ حيث تقود نماء القابضة جهود تنفيذ مرحلة التصميم والتطبيق التفصيلية لمدة 20 شهرا، والتي بدأت في أبريل 2018، على أن تنتهي مرحلة التنفيذ في شهر ديسمبر المقبل.

واستعرض الوهيبي كذلك مهام وأهداف الجهات في الطاقة المتجددة حيث مهام هيئة تنظيم الكهرباء هو إصدار قواعد التنظيم ووزارة النفط والغاز إصدار السياسات، وكلاهما من أجل تحقيق دراسة رؤية عمان 2040 في استخدام 35-39% من الطاقة المتجددة، ودور مجلس مراجعة قواعد التوزيع هو إصدار التراخيص؛ وذلك بهدف إصدار التراخيص المقاولية وفق معايير هيئة تنظيم الكهرباء. أما الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه فتعمل على أعداد خطة تطوير الطاقة المتجددة وتقييم الجدوى الاقتصادية والتقنية للمشاريع؛ وذلك بهدف توليد ما لا يقل عن 10% من إجمالي الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2020، وشركة تنوير في متابعة خطة التنفيذ، وتهدف لتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، وتخصيص 25% من إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة، وشركات التوزيع مهمتها الإشراف على عملية تركيب وتوصيل الألواح الشمسية، وبهدف التوصيل الآمن للألواح الشمسية في المنازل. مؤكدا أن من أهم الإنجازات ترسية مشروع محطة عبري لإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، واستمرار العمل في بناء أول محطة رياح بالسلطنة بطاقة إنتاجية 50 ميجاوات والتي يُتوقع تدشينها في العام 2019، وإتمام دراسة جدوى لإنشاء محطات هجينة (ديزل - طاقة شمسية) تم من خلالها اختيار 11 موقعا مجديا لتنفيذ المشروع.

وأشار الوهيبي إلى أنَّ مشروع ربط الكهرباء بالشمال والجنوب والمرحلة الأولى منه الشمال إلى الدقم، فقد تمَّ تعيين الاستشاري للعمل في هذا المشروع، وقد بدأوا أعمال التصميم، ومن المتوقع أن تكون هناك عدة مناقصات لتنفيذه بسبب طول المسافة، وسيتم الانتهاء من المشروع في العام 2023، ويبدأ التنفيذ عمليًّا عام 2020 بعد الانتهاء من التصميم.

إمداد الدقم بالطاقة

وردًّا على سؤال حول توفير الطاقة الكهربائية للمشاريع المقامة بمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بالدقم؟ قال صالح بن ناصر الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية "تنوير": إنَّ مجموعة نماء تولي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أهمية كبيرة؛ كونها تُسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي للسلطنة وشركة "تنوير" هي المعنية بخدمة الكهرباء بالدقم ولدى الشركة التزامات من الناحية التنظيمية حيث تنتهج منهجا مستقرا من ناحية توصيل الشبكات للمستثمرين ومراجعة جميع الطلبات المقدمة.

وأكد الرمحي أن جميع المناطق تمت تغطيتها بالكهرباء ما عدا المناطق الجديدة التي تم استحداثها كالمنطقة السمكية ومنطقة الصناعات الثقيلة، والتي تبعد مسافة طويلة، وتم وضع خطة من أجل التوسع في جميع المراحل الاستثمارية في المنطقة، وتمت مشاركة هذه الخطة مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبرنامج تنفيذ.

وفيما يتعلق بمشروع تحويل محطات إنتاج الكهرباء من الديزل إلى محطات جديدة تستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الديزل، أشار الرمحي إلى أنَّ الشركة حدَّدت 11 موقعا من مواقع الإنتاج في تنوير؛ 5 مواقع منها في محافظة ظفار، وموقعان في محافظة الوسطى، وموقعان في جنوب الشرقية، وموقع في محافظة الظاهرة، وموقع في محافظة مسندم، مؤكدا أن 95 شركة محلية وعالمية أبدت رغبتها المبدئية في الدخول في هذا المشروع.

وأضاف الرمحي أن شركة "تنوير" قطعت مراحل متقدمة في المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 80 ميجاوات في الساعة؛ من حيث إعداد المناقصة النهائية التي سيتم طرحها قريبا، وستمر بمرحلة تأهيله، وبنهاية العام الحالي سيتم ترسيم المشروع على الشركة المتأهلة.

وعن مشروع ظفار لطاقة الرياح، قال صالح الرمحي: إنَّ الشركة قطعت شوطًا كبيرا من ناحية الإنشاءات التي وصلت إلى أكثر من 90 بالمائة؛ حيث تم تركيب التوربينات الهوائية البالغة 13 توربينًا، ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجريبي له في نهاية يوليو أو بداية شهر أغسطس، على أن يتم افتتاحها بشكل رسمي في شهر نوفمبر مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد. وأضاف الرمحي أن المشروع سيولد 50 ميجاوات، ويغذي الشبكة الرئيسية في محافظة ظفار، كما سيوفر الكثير من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وهي 110 آلاف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

مشاريع الطاقة المتجددة

وحول مشاريع الطاقة المتجددة، قال المهندس يعقوب بن سيف الكيومي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه: إنَّ الطاقة المتجددة من ركائز إنتاج الكهرباء في السلطنة في المستقبل، مشيرا إلى أنه توجد في السلطنة أنواع من الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية كمشروع عبري 500 ميجاوات الذي سيتم تشغيله في شهر يونيو 2021، ومشروع منح 500 ميجاوات الذي سيتم تشغيله في 2022. واختتم بالإشارة إلى دراسة للاستثمار في طاقة الرياح، خصوصا في محافظتي طفار والوسطى، خاصة وأن هناك خطة لدى الشركة لأن يصل الإنتاج إلى 16 بالمائة في 2025، كما يوجد مشروع آخر يتمثل في إنتاج الطاقة من النفايات.