"أوقاف البريمي" تحتفل بتكريم حافظات القرآن الكريم

البريمي - سيف المعمري

احتفلتْ إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي -مُمثلة بدائرة مدارس القرآن الكريم- بتكريم نساء حافظات للقرآن الكريم بشكل كامل بمنتجع السلام بولاية البريمي، تحت رعاية غاية بنت سالم المنذرية عضوة دراسات ومتابعة بمكتب مدير عام تعليمية البريمي، وقد انجزن الحفظ على يد معلمة القرآن الكريم إبتسام بنت سالم بن سليمان البراشدية، وبدعم من يعقوب بن عبدالرحيم بن كرم الفارسي لخدمة كتاب الله تعالى، والخاتمات هن: نُوف بنت ناصر بن سالم الراجحية، ونورة بنت ناصر بن سالم الراجحية، ونوف بنت سيف بن خميس العيسائية، وفاطمة بنت علي بن عبدالله المعمرية، وشيماء محمد رأفت، ومريم نور محمد يار محمد.

وأُعلِن في نهاية الحفل عن تخصيص 3 جوائز للمراكز الثلاثة؛ الأولى: في العام المقبل لمن يحفظن القرآن الكريم كاملا مُقدَّمه من يعقوب بن عبدالرحيم بن كرم الفارسي.