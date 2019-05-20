الإثنين, 20 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"أوقاف البريمي" تحتفل بتكريم حافظات القرآن الكريم

الإثنين 20 مايو 2019 05:45 م بتوقيت مسقط

"أوقاف البريمي" تحتفل بتكريم حافظات القرآن الكريم

 

البريمي - سيف المعمري

احتفلتْ إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي -مُمثلة بدائرة مدارس القرآن الكريم- بتكريم نساء حافظات للقرآن الكريم بشكل كامل بمنتجع السلام بولاية البريمي، تحت رعاية غاية بنت سالم المنذرية عضوة دراسات ومتابعة بمكتب مدير عام تعليمية البريمي، وقد انجزن الحفظ على يد معلمة القرآن الكريم إبتسام بنت سالم بن سليمان البراشدية، وبدعم من يعقوب بن عبدالرحيم بن كرم الفارسي لخدمة كتاب الله تعالى، والخاتمات هن: نُوف بنت ناصر بن سالم الراجحية، ونورة بنت ناصر بن سالم الراجحية، ونوف بنت سيف بن خميس العيسائية، وفاطمة بنت علي بن عبدالله المعمرية، وشيماء محمد رأفت، ومريم نور محمد يار محمد.

وأُعلِن في نهاية الحفل عن تخصيص 3 جوائز للمراكز الثلاثة؛ الأولى: في العام المقبل لمن يحفظن القرآن الكريم كاملا مُقدَّمه من يعقوب بن عبدالرحيم بن كرم الفارسي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 مايو 2017

تعليمية البريمي تحتفل بتكريم 120 طالبا وطالبة في مسابقة حفظ القرآن الكريم

المزيد

12 مايو 2016

"تعليمية الداخلية" تحتفل بتكريم المجيدين والفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

المزيد

24 مارس 2015

تكريم حافظات القرآن الكريم بمدرسة نزوى للبنات

المزيد

16 يوليو 2015

تكريم 35 من حافظات القرآن الكريم في جمعية المرأة العمانية بالرستاق

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تواصل هطول الأمطار على محافظات السلطنة والظاهرة الأعلى.. والسدود تحتجز 11.6 مليون متر من المياه

المحليات - أخبار

1.290 مليار ريال إجمالي إيرادات "نماء" في 2018.. واستثمار 378 مليونا في "النقل والتوزيع"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الحالة الجوية في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تعليق قطر على الدعوة لعقد قمتين طارئتين بالسعودية

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

"التجارة والصناعة" تحذر أصحاب محال الخياطة من تشويه الأزياء العمانية التقليدية

الاقتصاد - محلي

البشير: أصابتنا دعوة المظلوم .. ودولة خليجية تعرض استضافته

دولي - أخبار

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة