أمسيات لفريق البرج بصحار

الرؤية - ناصر العبري

تستمرُّ فعاليات أمسيات فريق البرج الرياضي الثقافي بصحار؛ حيث استضافتْ الأمسية الخامسة العميد متقاعد الدكتور علي بن عبدالله الكلباني، وقد أشاد بالجهد المبذول في إحياء مثل هذه الأمسيات، وما لها من دور إيجابي، كما تحدَّث عن مجموعة من الكتب التي قام بتأليفها، وماذا يجب على الإنسان القيام به في مرحلة ما بعد التقاعد.

كما تمَّ استضافة المهندس سالم بن حميد الشبلي مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الداخلية؛ حيث تطرق إلى مشواره في مجال العمل، ودور البلديات الإقليمية وتجهيزات البلدية من مسالخ وفرق التفتيش لحماية صحة الإنسان.

كذلك تم استضافة المنشد عبدالعزيز بن علي العطار، الذي تحدث عن تجربته في مسابقة المنشد ووصوله للمرحلة النهائية من المسابقة.