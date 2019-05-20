الإثنين, 20 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

أمسيات لفريق البرج بصحار

الإثنين 20 مايو 2019 05:44 م بتوقيت مسقط

IMG_7204
IMG_7205
IMG_7206
IMG_7207

الرؤية - ناصر العبري

تستمرُّ فعاليات أمسيات فريق البرج الرياضي الثقافي بصحار؛ حيث استضافتْ الأمسية الخامسة العميد متقاعد الدكتور علي بن عبدالله الكلباني، وقد أشاد بالجهد المبذول في إحياء مثل هذه الأمسيات، وما لها من دور إيجابي، كما تحدَّث عن مجموعة من الكتب التي قام بتأليفها، وماذا يجب على الإنسان القيام به في مرحلة ما بعد التقاعد.

كما تمَّ استضافة المهندس سالم بن حميد الشبلي مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الداخلية؛ حيث تطرق إلى مشواره في مجال العمل، ودور البلديات الإقليمية وتجهيزات البلدية من مسالخ وفرق التفتيش لحماية صحة الإنسان.

كذلك تم استضافة المنشد عبدالعزيز بن علي العطار، الذي تحدث عن تجربته في مسابقة المنشد ووصوله للمرحلة النهائية من المسابقة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 يونيو 2018

اختتام الأمسيات الرمضانية لفريق البرج بصحار

المزيد

20 مايو 2017

تدشين فريق البرج وشعاره الجديد بصحار

المزيد

13 يونيو 2017

فريق البرج بصحار يقيم أمسية ثقافية

المزيد

05 يونيو 2018

أمسيات ثقافية وترفيهية للنساء والأطفال بصحار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تواصل هطول الأمطار على محافظات السلطنة والظاهرة الأعلى.. والسدود تحتجز 11.6 مليون متر من المياه

المحليات - أخبار

1.290 مليار ريال إجمالي إيرادات "نماء" في 2018.. واستثمار 378 مليونا في "النقل والتوزيع"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الحالة الجوية في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تعليق قطر على الدعوة لعقد قمتين طارئتين بالسعودية

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

"التجارة والصناعة" تحذر أصحاب محال الخياطة من تشويه الأزياء العمانية التقليدية

الاقتصاد - محلي

البشير: أصابتنا دعوة المظلوم .. ودولة خليجية تعرض استضافته

دولي - أخبار

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة