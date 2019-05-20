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"محراب" مشروع تطوعي يهدف لإبراز دور المساجد العمانية

الإثنين 20 مايو 2019 05:42 م بتوقيت مسقط

"محراب" مشروع تطوعي يهدف لإبراز دور المساجد العمانية

مسقط - الرؤية

أطلقتْ لجنة الإعلام في الشبكة العمانية للمتطوعين (تعاون) مشروعَ "محراب"، وهو يسلط الضوء على دور المساجد في مجتمعنا قديماً، وعلى بعض العادات من أجل إعادة إحيائها بأفكار جديدة من النواحي الاجتماعية والثقافية والتعليمية...وغيرها.

ويهدفُ المشروع إلى إشراك المجتمع في إبراز دور المساجد الموجودة في الأحياء؛ من خلال إقامة بعض الأنشطة والفعاليات والورش التدريبية والتفاعلية، كذلك يهدف لإبراز دور المساجد العمانية القديمة إعلاميًّا؛ من خلال إعداد مواد إعلامية ومقاطع مرئية تسلط الضوء على الدور الذي قامت به سابقاً، ونشرها في منصات شبكات التواصل الاجتماعية؛ وذلك من أجل توعية المجتمع بأهمية دور المساجد في مجتمعنا، وقد صمَّم القائمون على هذا المشروع تطبيقاً إلكترونيًّا متكاملاً يخدم المجتمع في كل ما يخص المساجد من معلومات مهمة وأنشطة بعض المساجد الموجودة في السلطنة؛ من أجل تسهيل وصول المعلومة لكل أفراد المجتمع.

يُذكر أن مشروع "محراب" هو أحد المشاريع المشاركة في مسابقة "المتطوعون في رمضان"، والتي تنظمها الشبكة العمانية للمتطوعين في موسمها الثامن.

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