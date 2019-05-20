"خليج مسقط" يحتفل بافتتاح الحديقة المركزية للمشروع على مساحة 18 ألف متر مربع

الرؤية – نجلاء عبدالعال

احتفل خليج مسقط بافتتاح الحديقة المركزية للمشروع تحت رعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد، مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. ونظمت الشركة حفل إفطار خاص بهذه المُناسبة حضره نخبة من الشخصيات البارزة ونجوم التواصل الاجتماعي من السلطنة ودول الخليج، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات وملاك الوحدات السكنية والإعلاميين، وذلك في الحديقة المركزية الجديدة التي تتوسط المشروع بإطلالة رائعة على الواجهة البحرية وسلاسل جبال الحجر المهيبة.

وقال صاحب السمو السيد كامل بن فهد لـ"الرؤية" إن منتجع خليج مسقط من المشاريع المهمة جداً في السلطنة، وسيُقدم قيمة مضافة خاصة في قطاع السياحة. ووجه الشكر إلى شركة عمران والمعنيين في المشروع لما يقومون به من جهود لتقديم الصورة التي تليق بمستوى التطور في السلطنة. وأكد سموه أنَّ الحديقة والمرافق التي تضمها تمثل إضافة نوعية للأنشطة السياحية في مسقط، بما تضمه من ملاعب وأحواض سباحة ومتنزه، كما تُعد إضافة بيئية تمثل متنفسا يتناغم مع الطبيعة، في ظل الحرص على الحفاظ على طبيعة المكان والاستفادة من التنوع فيه.

وبدأ الحفل بكلمة للشيخ حمود بن سلطان الحوسني، الرئيس التنفيذي لخليج مسقط، قال فيها: ستشكل الحديقة المركزية القلب النابض للمشروع على امتداد يتجاوز 18 ألف متر مربع مع العديد من المرافق العامة لخدمة السكان والزوار مثل برك السباحة للكبار والصغار ومناطق الترفيه للأطفال والملاعب متعددة الاستخدامات، وبذلك نكون قد أكملنا 100% من الجانب السكني بالمشروع، ومع اكتمال المنطقة التجارية المقابلة للحديقة المركزية والمتوقع الانتهاء من تنفيذها مع بداية العام القادم والتي ستتضمن العديد من محلات التجزئة والمقاهي والمطاعم الفاخرة، إلى جانب نادي اللياقة البدنية، إضافة إلى افتتاح فندق ومنتجع جميرا العالمي بسعة 206 غرف من فئة الخمس نجوم مع بداية العام القادم، والذي ستتولى إدارته مجموعة جميرا التي تدير مجموعة من الفنادق المتميزة حول العالم بما في ذلك فندق برج العرب الفاخر في مدينة دبي، يكون مجتمعنا الذي حلمنا فيه قبل سنوات قد أصبح واقعاً قائماً بحد ذاته، وحقيقة لا يُمكن تجاهلها.

وأشاد الرئيس التنفيذي لخليج مسقط بجهود حكومة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي لم يألوا جهداً في تقديم كافة التسهيلات خلال مراحل تطوير المشروع، إلى جانب شُركائنا في الشركة العُمانية للتنمية السياحية عمران، وشركة سرايا عُمان القابضة، الذين كانوا حجر الأساس في قصة نجاح خليج مسقط، حيث كانوا ولازالوا خير عون لنا خلال مسيرة تطوير المشروع. والشكر موصول إلى كافة أفراد فريق خليج مسقط الذين عملوا بكامل طاقاتهم لتحقيق أعلى معدلات رضا العملاء.

وضمت قائمة الضيوف من خارج السلطنة الشاعر والإعلامي العربي الشيخ دعيج الخليفة الصباح، والفاشينيستا الدكتورة خلود وأمين الغباشي، إلى جانب الممثلة والمذيعة هنادي الكندري ومحمد حداد، وطبيب الأسنان د. حسن الغنيم، والمصور العُماني هلال البطاشي.

وسيضم المشروع عند اكتماله 435 وحدة سكنية موزعة على خمس مناطق سكنية للتملك الحر لكافة الجنسيات، إلى جانب اثنين من فنادق الخمس نجوم ستتم إدارتهما من قبل المشغل الرائد في المنطقة "مجموعة جميرا العالمية"، فضلاً عن المنطقة التجارية في قلب المشروع والتي ستضم عدداً من أرقى المطاعم والمقاهي، إلى جانب سوبرماركت لخدمة السكان، وصالة للياقة البدنية وعدد من محلات التجزئة المختلفة.