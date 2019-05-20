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باقة من البرامج على "هلا.إف.إم"

الإثنين 20 مايو 2019 05:39 م بتوقيت مسقط

باقة من البرامج على "هلا.إف.إم"

مسقط - الرؤية

تنفرد إذاعة "هلا.إف.إم" بتقديم برامج منوعة؛ منها: برنامج "شخصيات عمانية" والذي يقدمه الدكتور محمد المقدم؛ حيث يوثق البرنامج لأهم وأبرز الشخصيات القديمة والمعاصرة التي كان لها الأثر الكبير في الحضارة العمانية. ومن جبال ظفار، يأتي برنامج "مذيع الجبل"، الذي يسرد حكايات ومذكرات أبو نبيل، وهو المذيع المعروف مسعود بن سهيل بن سالم المعشني المعروف بـ"أبو نبيل"، والذي اشتهر ببرنامجه الإذاعي الشهير "البرنامج الريفي"، والذي كان يُبث في فترة حرب ظفار، ويقترب هذا البرنامج من توثيق حياة المذيع المشهور ويستعرض الكثير من المواقف والحكايات في قالب قصصي متميز يوثق لمسيرته الممتدة لسنوات طويلة.

وفي الجانب التاريخي، يأتي برنامج "يقول بن جويد"، وهو برنامج من تقديم الشيخ حمود بن جويد الغيلاني يتناول فيه قصص وحكايات مختلفة من مدينة صور كالسفر وحكايات البحارة والسفن. وفي جانب السير الذاتية، يأتي برنامج "متقاعد حالياً"، وهو برنامج أسبوعي يتناول قصة الوظيفة والعمل والتدرج في المهام لبعض الشخصيات المعروفة، والتركيز على كل مراحل حياتهم في العمل انتهاءً بالتقاعد والتفرغ لأعمال حياتية أخرى.

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