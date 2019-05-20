سوق مسقط يخسر 16 نقطة .. وقيم التداول تتضاعف بنسبة 288%

الرؤية – مريم البادية

خسر المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس 16.2 نقطة، متراجعا إلى مستوى 3845 نقطة تقريبا؛ بنسبة انخفاض 0.42% مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريباً ليصل إلى 4086 نقطة.

وشهدت جلست أمس ارتفاعا في قيم التداول؛ وبلغ مستواها 3.867 مليون ريال بنسبة ارتفاع 288% مقارنة بما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 0.996 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.121 في المئة، وبلغت ما يقارب 18 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين 24 ألف ريال وبنسبة 0.63 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 445 ألف ريال وبنسبة 11 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 420 ألف ريال عماني وبنسبة 11 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6239 نقطة منخفضاً 30 نقطة وبنسبة 0.48 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4584 نقطة منخفضا 6 نقاط وبنسبة تغير 0.13 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1960 نقطة مرتفعاً ثلاث نقاط وبنسبة تغير 0.17 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 525 نقطة منخفضا 0.98 نقاط وبنسبة 0.19 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 35 شركة، ارتفعت منها 4 شركات وانخفضت 13 شركة، فيما استقرت أسعار 18 شركة، وتم التداول في 3,867,090 مليون سهم، بعدد صفقات 231 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام22 في المئة.

وتصدر سهم المها للسراميك قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.183 ريال وبنسبة صعود 3 في المئة، فيما حل سهم الحسن الهندسية في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.021 ريال وبنسبة تغير 9 في المئة. واعتلى سهم سندات التنمية الحكومية 52 صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 2,175,300 ألف ريال وبنسبة 56 في المئة. وتصدر سهم الحسن الهندسية أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 2,819,000 سهم وبنسبة 37 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 3,842,792 مليون ريال وبنسبة 99 في المئة من إجمالي المُشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 11,055 ألف ريال وبنسبة 0.29 في المئة. وبلغ شراء العرب 494 ريالاً وبنسبة 0.01 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 12,750 ريال وبنسبة 0.33 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 3,422,574 ريال وبنسبة 89 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 206,888 ألف ريال وبنسبة 5 في المئة، وبلغ بيع العرب 4,668 ألف ريال وبنسبة 0.12 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 232,959 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة.