100 ألف ريال لعشرة فائزين في سحب جائزة الذكرى السنوية لـ"ميسرة"

مسقط – الرؤية

أجرت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية سحب جائزة الذكرى السنوية لميسرة ضمن برنامج حساب الجائزة 2019، وفاز 10 من زبائن ميسرة بـ10 آلاف ريال لكل منهم. وأجري السحب في حفل شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا تحت رعاية المكرم الشيخ حمد بن محمد المخيني، عضو مجلس الدولة.

وقال محمد بن أحمد المعشني - المدير التنفيذي للتجزئة والقنوات المصرفية بميسرة: يأتي برنامج حساب الجائزة هذا العام مع جوائز أكبر لجميع المناسبات وفائزين أكثر من جميع الفروع، ونسعى من خلاله إلى تحفيز وتشجيع زبائننا على توفير المزيد ومكافأتهم على ذلك، وبالنيابة عن ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية يسرني أن أهنئ الفائزين في سحب جائزة الذكرى السنوية لميسرة، وأدعو الزبائن الكرام إلى مواصلة التوفير، فقد يُحالفهم الحظ في السحوبات القادمة.

ويقوم حساب الجائزة من ميسرة على مبدأ المضاربة، وهو متاح لجميع الزبائن، ويتأهل الزبون في سحوبات حساب الجائزة عند توفر الحد المتوسط للرصيد قيمته 100 ريال وذلك لمدة أسبوع للسحوبات الأسبوعية، ولمدة شهر لجميع السحوبات الأخرى، وسيحصل جميع الزبائن على فرصة واحدة للفوز في حين سيحصل زبائن الخدمات المصرفية الخاصة على فرصتين للفوز وسيحصل زبائن الخدمات المصرفية المتميزة على 3 فرص للفوز، وكلما وفر الزبون أكثر تضاعفت فرصه للفوز. وما يُميز حساب الجائزة من ميسرة هو أن معدل الربح يصل إلى 3% سنوياً (الربح المتوقع) حسب الأوزان المطبقة لكل شهر.

وتشمل سحوبات برنامج حساب الجائزة لهذا العام الجوائز الأسبوعية بقيمة 100 ريال لكل فائز (3 فائزين من كل فرع)، والسحوبات الشهرية بقيمة 1,000 ريال (لفائز واحد لكل فرع)، وجائزة الذكرى السنوية بقيمة 10,000 لكل فائز، وجائزة السحب الخاص بقيمة 10,000 ريال (لفائز واحد لكل فرع)، وأضافت ميسرة في هذا العام جائزة يوم النهضة العمانية بقيمة 10,000 ريال (لثلاثة فائزين)، إضافة إلى جائزة العودة للمدارس وذلك لتشجيع الأطفال على الادخار وجائزة يوم المرأة العمانية تكريمًا لزبائن ميسرة من النساء وجائزة العيد الوطني بقيمة 1,000 ريال (لفائز واحد لكل منها). كما تقدم ميسرة هذا العام جائزة كبرى تبلغ قيمتها 100 ألف ريال لفائز واحد. وتم تخصيص مبلغ 40,000 ريال و167 جائزة للسحوبات في المناسبات الخاصة أو للفروع الجديدة التي سيجري الإعلان عنها خلال العام.

وتسعى ميسرة إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية، فقد تمكنت من توسيع شبكة فروعها لتصل إلى 10 فروع تغطي المناطق الرئيسية في محافظات مسقط وظفار والداخلية وشمال الباطنة وجنوب الشرقية والظاهرة، إذ تسعى ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية للتميز في جميع أعمالها من خلال تطبيق أفضل المُمارسات العالمية في القطاع المصرفي، وتوظيف أفضل التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم أفضل تجربة للزبائن بشكل مناسب وسهل، مما أدى إلى حصول ميسرة على عدد من الجوائز المرموقة من مؤسسات محلية وعالمية عريقة.