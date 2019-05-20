"بلديات الظاهرة" تواصل إزالة مخلفات الأمطار

عبري - ناصر العبري

واصلتْ المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة، جُهودها في إزالة كافة التأثيرات الناتجة عن هطول الأمطار جرَّاء المنخفض الجوي الذي تعرَّضت له أجواء السلطنة؛ حيث كثَّفت بلدية عبري جهودها في فتح الطُّرق المتضررة، لا سيما الطرق الرئيسية في الولاية.

وباشرت فرق العمل جهودها بفتح الطرق الداخلية في الولاية، بينما قامت بلدية ينقل بإزالة الأتربة ومخلفات الأشجار من الشوارع وشفط المياه من البرك وإصلاح عدد من الطرق الداخلية بالولاية. ومن جانب آخر، واصلتْ بلدية ضنك جهودها في فتح الطرق وإزالة الأترية من بطون الأودية وشفط التجمعات المائية، وقد تمَّ تشكيل فريق عمل للمناوبة في بلديات المحافظة، مُستعدا للعمل خلال 24 ساعة لمتابعة أي تطورات، مزوَّدا بكافة الإمكانيات والمعدات المناسبة.

وتتمثل مهام فريق عمل المناوبة في إرسال البيانات حول الأمطار وكمياتها ومستوى جريان الأودية إلى المختصين بالمديرية، ومتابعة محطات الأمطار الموزعة على المناطق بالمحافظة، والتواصل مع المختصين بالوزارة لإمدادهم بالمعلومات حول كافة المستجدات، إضافة لإزالة الأتربة وفتح الطرق ومتابعة أي أضرار قد تحدث خلال فترة الأمطار؛ حيث تمَّ التخلص من المياه المتجمعة في الشوارع ووسط الأحياء السكنية بالاستعانة بالإمكانيات المتوفرة لدى البلديات، وقد تمَّ تشكيل فرق متابعة لصيانة الإنارة المتضررة بالتعاون مع شركة كهرباء مجان، والتي توفر خدماتها في المحافظة، كما يتم التنسيق مع شرطة عمان السلطانية والجهات ذات العلاقة لتلقي أي بلاغات ترد عبر هذه الجهات.