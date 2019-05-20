بلدية ظفار تنفذ مشروع إنارة الطرق الداخلية بجزر الحلانيات

مسقط - الرؤية

نفَّذتْ بلدية ظفار -مُمثلة بدائرة الطرق والإنارة (قسم الإنارة)- مشروع إنارة الطرق الداخليه بنيابة جزر الحلانيات؛ حيث تمَّ تركيب أعمدة إنارة مُقَاوِمة للرطوبة المصنعة من الألياف الزجاجية (fiber Glass) والإضاءة تعمل بنظام (LED) وتعتبر من المشاريع الحيوية.

وقد شمل المشروع تركيب عدد 80 عمود إنارة مقاوما للرطوبة ألياف زجاجية غير قابلة للصدأ والتآكل؛ لأنها مُصنَّعة من مواد غير معدنية، وتعدُّ الخيار الأفضل في المناطق الساحلية مع إضاءة من نوع LED التي تُسهم في التقليل من استهلاك الطاقة، وقد بلغ طول الطرق التي تمت إنارتها 4 كم. وتشتمل هذه الأعمال على إنارة جميع الطرق الداخلية بالنيابة ضمن خطة بلدية ظفار التنموية لتوفير خدمات إنارة الطرق، وتعزيز عوامل الأمن والسلامة على شبكات الطرق الداخلية بهذه النيابة.