فرقة ترانيم بالرستاق تقدم محاضرات ووصلات إنشادية

الرستاق ـ طالب المقبالي

قدَّم أعضاء فرقة ترانيم الإنشادية محاضرات في مجال الإنشاد؛ حيث قدم حمد بن سيف البكري رئيس الفرقة محاضرة بعنوان "رسالة الإنشاد"؛ تحدث فيها عن أصل الإنشاد ومنافسته للفنون الأخرى والفرق بينه وبين بعض الفنون القديمة والمعاصرة كالحداء والشيلة، كما تحدث عن التحديات والصعوبات التي تواجه المنشد.

بعد ذلك، قدَّم أعضاء فرقة ترانيم وصلات إنشادية قبل المحاضرة الثانية التي كانت بعنوان "الأداء الإنشادي" وقدمها منسق الفرقة فهد بن عبدالله الشقصي؛ حيث تحدَّث عن فنيات الأداء الإنشادي والمصطلحات الإنشادية المعاصرة وأساسيات المنشد المبتدئ والفرق بين الأداء الفردي والجماعي مع أمثلة عملية. وفي الختام، قدمت الفرقة نشيدًا ختاميًّا.