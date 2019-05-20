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"بن شيخان" توقع اتفاقية لإنشاء "الحافة جاليري" بصلالة

الإثنين 20 مايو 2019 04:35 م بتوقيت مسقط

"بن شيخان" توقع اتفاقية لإنشاء "الحافة جاليري" بصلالة

مسقط - الرؤية 

وقعت شركة بن شيخان اتفاقية مع صندوق تقاعد وزارة الدفاع لاستئجار مبنى تجاري بغرض إنشاء سوق الحافة جاليري في ولاية صلالة. ووقع الاتفاقية أحمد بن سالم البوسعيدي مدير عام صندوق تقاعد وزارة الدفاع وحمد بن علي بن شيخان آل حفيظ الشريك ونائب رئيس شركة بن شيخان.

وقال حمد آل حفيظ: سعيد بهذه الاتفاقية التي ستمكننا من إنشاء سوق الحافة جاليري الذي يمتاز بكونه الأول من نوعه في صلالة بمواصفات عالمية، إضافة الى إقامة سوق تراثي بطابع عصري يقدم كافة الخدمات تحت سقف واحد، ويمتاز الموقع بوجوده في قلب مدينة صلالة. ويشتمل السوق على مجموعة متنوعة من المحلات التجارية ومكان مخصص لألعاب الأطفال ومطعم تراثي وجلسات عربية للكبار، ومن المقرر افتتاح السوق خلال الربع الأول من العام القادم.

ويقام السوق على مساحة 4500 متر مربع، ويعد إضافة عصرية لصلالة كونها واجهة السياحة العمانية وتحظى بإقبال سياحي مُميز خلال جميع فصول السنة وخاصة فصل الخريف. ويشار إلى أنَّ شركة بن شيخان بمحلاتها المنتشرة في ربوع السلطنة منذ أكثر من  ٣٥ عامًا ستفتتح خلال شهر رمضان الحالي فرعاً جديدًا في مدينة الخوض بمحافظة مسقط وآخر في مسقط مول في المعبيلة خلال عيد الفطر.

 

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