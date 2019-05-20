الإثنين, 20 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

اعتماد دولي لبرنامج إدارة الوثائق بكلية الشرق الأوسط

الإثنين 20 مايو 2019 04:33 م بتوقيت مسقط

اعتماد دولي لبرنامج إدارة الوثائق بكلية الشرق الأوسط

مسقط – الرؤية

منح المعهد المعتمد للمهنيين في مجال المكتبات والمعلومات (CILIP)، بالمملكة المتحدة، الاعتماد لبرنامج إدارة الوثائق والمحفوظات الذي تقدمه كلية الشرق الأوسط لمدة خمس سنوات؛ كونه يقدم الدعم اللازم والكفاءة العالية للطلبة الدارسين ليكونوا مؤهلين لممارسة الجوانب الفنية والتعامل مع مهنة المعلومات والمحفوظات، وتم منح شهادة الاعتماد بحضور سعادة الدكتور حمد الضوياني؛ رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والدكتور عبدالله الصباحي؛ رئيس مجلس الإدارة بكلية الشرق الأوسط، والدكتور كيران جي آر؛ عميد الكلية، والدكتور صالح الشعيبي؛ مساعد العميد للشؤون الخارجية بكلية الشرق الأوسط، والدكتور حازم علي؛ مدير قسم إدارة الوثائق والدراسات الأرشيفية بالكلية، وغراهام بولبيت وهيلين بيري من المعهد المعتمد للمهنيين في مجال المكتبات والمعلومات.

وقال الدكتور حازم علي؛ رئيس قسم إدارة الوثائق والدراسات الأرشيفية في الكلية إن اعتماد برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات من قبل المعهد المعتمد للمهنيين في مجال المكتبات والمعلومات واحدًا من أهم  الإنجازات التي حققتها الكلية، ويُعتبر المعهد جمعية مهنية تعمل على تعزيز وتطوير المهارات والمعارف والخبرات المختصة في مجال المعلومات والتي تشمل إدارة الوثائق والمحفوظات، والذي يؤهل خريجي برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات للعمل في مختلف دول العالم.

وأكدت هيلن بيري مدير تطوير الموارد البشرية في المعهد على القيمة التي أضافها الاعتماد؛ موضحة أن كلية الشرق الأوسط تعد ثاني جهة تحصل على الاعتماد في عُمان، وبرنامج إدارة الوثائق والمحفوظات الذي تقدمه الكلية هو الأول من نوعه في الحصول على اعتماد المعهد عالميًا، والذي يُعد إضافة قيّمة إلى الشبكة العالمية متنامية التعلم المتقدم والخدمات التي تقدم لضمان جودة التعليم لطلبة الكلية ليكونوا مؤهلين للعمل في مجال المعلومات والمعرفة والمحفوظات. ويعتبر المعهد المعتمد للمهنيين في مجال المكتبات والمعلومات هيئة مهنية رائدة لأمناء المكتبات والمتخصصين في المعلومات ومديري المعرفة في المملكة المتحدة، حيث قام باعتماد 23 من مقدمي التعليم، وتطرح 78 برنامجًا، و 5 وحدات مختصة في مجال علوم البيانات إلى المحفوظات والوثائق وإدارة المعلومات الدولية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 مايو 2017

ندوة في إدارة الوثائق والمحفوظات بكلية الشرق الأوسط

المزيد

21 أبريل 2015

كلية الشرق الأوسط تحتفل بتخريج الدفعة الخامسة لبرنامج إدارة الوثائق والمحفوظات

المزيد

29 أبريل 2017

20 مؤسسة في معرض الوظائف بكلية الشرق الأوسط

المزيد

30 أبريل 2017

انطلاق معرض الوظائف السنوي بكلية الشرق الأوسط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تواصل هطول الأمطار على محافظات السلطنة والظاهرة الأعلى.. والسدود تحتجز 11.6 مليون متر من المياه

المحليات - أخبار

1.290 مليار ريال إجمالي إيرادات "نماء" في 2018.. واستثمار 378 مليونا في "النقل والتوزيع"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الحالة الجوية في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تعليق قطر على الدعوة لعقد قمتين طارئتين بالسعودية

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

"التجارة والصناعة" تحذر أصحاب محال الخياطة من تشويه الأزياء العمانية التقليدية

الاقتصاد - محلي

البشير: أصابتنا دعوة المظلوم .. ودولة خليجية تعرض استضافته

دولي - أخبار

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة