اعتماد دولي لبرنامج إدارة الوثائق بكلية الشرق الأوسط

مسقط – الرؤية

منح المعهد المعتمد للمهنيين في مجال المكتبات والمعلومات (CILIP)، بالمملكة المتحدة، الاعتماد لبرنامج إدارة الوثائق والمحفوظات الذي تقدمه كلية الشرق الأوسط لمدة خمس سنوات؛ كونه يقدم الدعم اللازم والكفاءة العالية للطلبة الدارسين ليكونوا مؤهلين لممارسة الجوانب الفنية والتعامل مع مهنة المعلومات والمحفوظات، وتم منح شهادة الاعتماد بحضور سعادة الدكتور حمد الضوياني؛ رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والدكتور عبدالله الصباحي؛ رئيس مجلس الإدارة بكلية الشرق الأوسط، والدكتور كيران جي آر؛ عميد الكلية، والدكتور صالح الشعيبي؛ مساعد العميد للشؤون الخارجية بكلية الشرق الأوسط، والدكتور حازم علي؛ مدير قسم إدارة الوثائق والدراسات الأرشيفية بالكلية، وغراهام بولبيت وهيلين بيري من المعهد المعتمد للمهنيين في مجال المكتبات والمعلومات.

وقال الدكتور حازم علي؛ رئيس قسم إدارة الوثائق والدراسات الأرشيفية في الكلية إن اعتماد برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات من قبل المعهد المعتمد للمهنيين في مجال المكتبات والمعلومات واحدًا من أهم الإنجازات التي حققتها الكلية، ويُعتبر المعهد جمعية مهنية تعمل على تعزيز وتطوير المهارات والمعارف والخبرات المختصة في مجال المعلومات والتي تشمل إدارة الوثائق والمحفوظات، والذي يؤهل خريجي برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات للعمل في مختلف دول العالم.

وأكدت هيلن بيري مدير تطوير الموارد البشرية في المعهد على القيمة التي أضافها الاعتماد؛ موضحة أن كلية الشرق الأوسط تعد ثاني جهة تحصل على الاعتماد في عُمان، وبرنامج إدارة الوثائق والمحفوظات الذي تقدمه الكلية هو الأول من نوعه في الحصول على اعتماد المعهد عالميًا، والذي يُعد إضافة قيّمة إلى الشبكة العالمية متنامية التعلم المتقدم والخدمات التي تقدم لضمان جودة التعليم لطلبة الكلية ليكونوا مؤهلين للعمل في مجال المعلومات والمعرفة والمحفوظات. ويعتبر المعهد المعتمد للمهنيين في مجال المكتبات والمعلومات هيئة مهنية رائدة لأمناء المكتبات والمتخصصين في المعلومات ومديري المعرفة في المملكة المتحدة، حيث قام باعتماد 23 من مقدمي التعليم، وتطرح 78 برنامجًا، و 5 وحدات مختصة في مجال علوم البيانات إلى المحفوظات والوثائق وإدارة المعلومات الدولية.