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"النفط العمانية وأوربك" تستعرض أحدث منتجاتها في الصين

الإثنين 20 مايو 2019 04:32 م بتوقيت مسقط

"النفط العمانية وأوربك" تستعرض أحدث منتجاتها في الصين

 

مسقط – الرؤية

 

تُعد مجموعة النفط العُمانية وأوربك شركة متكاملة في قطاع الطاقة تتصف بالاستدامة والتميز في الأعمال وتوفير الوقود والمواد الكيميائية والعطريات والبوليمرات إلى العالم، وتعرض المجموعة الحلول المستدامة والمبتكرة التي تساهم في مواجهة التحديات العالمية أثناء مشاركتها في معرض الصين للبلاستيك 2019 وهو المعرض الدولي الثالث والثلاثون لصناعات البلاستيك والمطاط.

وقال طلال العوفي، رئيس الشؤون التجارية إن الحضور الافتتاحي لمجموعة النفط العمانية وأوربك في معرض الصين للبلاستيك دليل على الالتزام بتطوير التقنيات الحالية والمستقبلية بناءً على احتياجات العملاء في الصين. واعتماداً على خبرتها التي تزيد على 10 سنوات في قطاع الصناعات البلاستيكية، توفر مجموعة النفط العمانية وأوربك حلولاً مستدامة وذات قيمة عالية من المنتجات البلاستيكية لمختلف الاستخدامات التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وحماية الأغذية والرعاية الصحية وإدارة النفايات.

ومن جانبه قال جيليس روشاس مدير عام تسويق البوليمر بالمجموعة: يتشرف قطاع تسويق البوليمر في مجموعة النفط العُمانية وأوربك بالمشاركة في معرض الصين للبلاستيك هذا العام؛ إذ تعد الصين واحدة من أهم أسواق البوليمر. ويحرص فريقنا على توفير حلول مصممة وفقاً لاحتياجات العملاء، ونتطلع بشغف لعرض أحدث منتجاتنا وحلولنا التي تدعم الازدهار الاقتصادي للصين وتساهم في تطوير الابتكار والاستدامة والحيوية التي ركزت عليها الحكومة الصينية في مختلف إستراتيجياتها الرئيسية، بما في ذلك الخطة الخمسية الثالثة عشرة.

ويقام المعرض خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو في مدينة جوانجزو الصينية. وتعد هذه المشاركة الأولى للمجموعة لعرض أحدث ابتكاراتها من منتجات البولي بروبيلين. وتعد مجموعة النفط العُمانية وأوربك أكبر شركة في السلطنة وهي واحدة من أسرع الشركات نموًا في قطاع النفط في الشرق الأوسط. وتأسس قسم تسويق البوليمر فيها عام 2017 لتقديم حلول مبتكرة حول منتجات البولي بروبيلين للأسواق والعملاء في أكثر من 60 دولة.

 

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