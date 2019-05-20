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وفرة وتنوع في المعروض السمكي مع ثبات الأسعار.. والشركات تضخ كميات جديدة

الإثنين 20 مايو 2019 04:28 م بتوقيت مسقط

وفرة وتنوع في المعروض السمكي مع ثبات الأسعار.. والشركات تضخ كميات جديدة

 

مسقط - الرؤية

شهدت الأسواق السمكيّة في محافظات السلطنة ومع بدء الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم وفرة وتنوعا في المعروض وثبات في الأسعار وسط حركة شراء نشطة من المستهلكين بدأت في الزيادة مستفيدة من الأسعار المناسبة ووفرة الأسماك من مختلف الأنواع بالإضافة إلى بعض الثروات البحرية كالروبيان والحبار.

وفي سوق السمك بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة حافظت الأسعار على ثباتها مع بداية الأسبوع يوم أمس الأول الأحد؛ حيث بيع الكيلوجرام الواحد من أسماك الجيذر بريالين وأسماك الشعري بريالين ونصف وبيعت أسماك الصيمة بريال للكيلوجرام الواحد وأسماك القد بنصف ريال للكيلوجرام كأقل الأسعار في السوق، وهي نفس الأسعار في محلات بيع الأسماك في الولاية.

وشهد سوق السمك في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة أمس الإثنين حركة متوسطة من قبل المستهلكين؛ حيث بيعت أسماك السهوة بريالين للكيلوجرام الواحد وبيعت أسماك الجيذر بريالين ونصف للكيلوجرام. وشهدت محلات بيع الأسماك حركة شراء متنامية من المستهلكين؛ حيث يوجد في الولاية 22 محلا لبيع الأسماك منتشرة في قرى الولاية. ويشهد ميناء الصيد البحري في الولاية إنزال كميّات كبيرة من الأسماك من أسطول الصيد الحرفي بولاية صحم وسط حركة شراء متصاعدة من المشترين من الولاية والولايات المجاورة ومن بعض ولايات محافظة الظاهرة. وفي ولاية إبراء في محافظة شمال الشرقية، توفرت الأسماك منذ الصباح الباكر في سوق السمك ومحلات بيع الأسماك من أسطول الصيد الحرفي في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وبتنوع وسط حركة شراء نشطة من المستهلكين حيث لم تتجاوز أسعار الكيلوجرام للأسماك ثلاثة ريالات لأنواع الجيذر والسهوة ولم تتعدى خمسمائة بيسة لأسماك القد.

وفي الإطار ذاته تواصل شركات بيع وتسويق الأسماك عملها في توفير الأسماك في الأسواق المحلية بالمحافظات وذلك ضمن البرنامج المشترك لوزارة الزراعة والثروة السمكية والشركات؛ حيث تمّ توفير الأسماك يوم أمس الأول الأحد في ولاية السيب بمحافظة مسقط وولايتي جعلان بني بوعلي والكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية ويوم أمس الإثنين جرى تغطية أسواق ولايتي السيب والعامرات بمحافظة مسقط وولايات بركاء والمصنعة والرستاق بمحافظة جنوب الباطنة وولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية وولايات إزكي ونزوى وبهلا بمحافظة الداخلية وولاية عبري بمحافظة الظاهرة وولاية الدقم بمحافظة الوسطى وولاية صلالة بمحافظة ظفار، ويستكمل العمل اليوم الثلاثاء في ولايات شناص بمحافظة شمال الباطنة وولاية إزكي بمحافظة الداخلية ونيابة سناو في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية. وكانت شركات الأسماك قد قامت بتوفير كميّات من الأسماك في الأسواق نهاية الأسبوع الماضي في محافظات مسقط والداخلية والظاهرة ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية وسط حركة تتجه لزيادة الطلب على الأسماك من قبل المستهلكين.

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