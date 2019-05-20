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التجارة والصناعة: 78% من المواطنين يعارضون تشغيل الوافدين في أنشطة الباعة المتجولين

الإثنين 20 مايو 2019 04:24 م بتوقيت مسقط

التجارة والصناعة: 78% من المواطنين يعارضون تشغيل الوافدين في أنشطة الباعة المتجولين

 

مسقط - الرؤية

أظهر استطلاع للرأي أجرته وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها على موقع تويتر، أنّ 78% ممن شاركوا في الاستطلاع يعارضون تشغيل العمالة الوافدة في أنشطة الباعة المتجولين، فيما وافق 22% منهم على تشغيل العمالة الوافدة.

وأجرت الوزارة استطلاعا حول تشغيل العمالة الوافدة في أنشطة الباعة المتجولين، وانتهى أمس الإثنين بعد 6 أيام من التصويت، وبلغ عدد المشاركين في الاستطلاع 5154 مشاركا.

ونشرت الوزارة هذا الاستطلاع بعد وصول آراء متباينة من المواطنين حول تشغيل الوافدين في هذا النشاط وكذلك لقياس ومعرفة آراء المواطنين حول هذا الموضوع. ونشرت الوزارة في وقت سابق بيان تؤكد فيه بأنّ تراخيص الباعة المتجولين تمنح للعمانيين فقط دون سواهم، وأنّه لا يمكن السماح للعمالة الوافدة العمل في العربات المتنقلة مثل عربات بيع المشاكيك والعصائر والمثلجات وغيرها من الأنشطة التي حددتها لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلديات مسقط وصحار وظفار.

وأضافت الوزارة في بيانها أنّ هذه الفرص أتيحت للعمانيين كفرص لكسب الرزق حتى حصولهم على وظائف أخرى أو التوسّع وفتح محلاتهم التجارية الخاصة التي يمكن للشخص من خلالها أن يحصل على عمالة وافدة ضمن إطار العمل التجاري المعتاد ووفق الشروط والضوابط التي حددتها الجهات المعنية، بحيث تكون هذه العربات حاضنة للشباب العمانيين الراغبين بتأسيس أعمالهم التجارية.

يشار إلى أنّ المادة (3) من لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين أشارت إلى شروط الحصول على الترخيص ومن أهمها أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية، كما أكّدت المادة (7) عدم تشغيل أي قوى عاملة أجنبية وعدم تأجير الترخيص أو التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله ولو بصفة مؤقتة.

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