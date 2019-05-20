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القمر يستعد لاستقبال أول امرأة

الإثنين 20 مايو 2019 04:09 م بتوقيت مسقط

القمر يستعد لاستقبال أول امرأة

واشنطن - الوكالات

تخطط ناسا لإرسال أول امرأة على الإطلاق وأول رجل منذ ما يقرب من خمسة عقود إلى القمر بحلول عام 2024، وذلك بفضل زيادة إضافية في ميزانية الوكالة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفقاً لما ذكرته بيتينا إنكلين ، مديرة الاتصالات في ناسا ، فإن 12 شخصًا فقط ، جميعهم من الذكور، قد ساروا على سطح القمر وكانوا جميعًا أميركيين.

وأعلن ترمب الاثنين أنه سيضيف 1.6 مليار دولار لميزانية ناسا "حتى نتمكن من العودة إلى الفضاء بطريقة كبيرة!"

وقال ترمب "تحت إدارتي ، نحن نعيد NASA إلى العظمة ونعود إلى القمر ، ثم إلى المريخ".

وتأتي الزيادة في الميزانية في مقدمة الطلب المبدئي للميزانية الذي تبلغ قيمته 21 مليار دولار من ناسا لتسريع العودة إلى سطح القمر.

وقال جيم بريدنشتاين مدير ناسا "هذا الاستثمار يمثل دفعة مقدمة لجهود ناسا وسيسمح لنا بالمضي قدماً في التصميم والتطوير والاستكشاف".

وأعلنت ناسا يوم الاثنين أن ترمب تحدى الوكالة بالهبوط في القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2024. وسيكون هذا العام الأخير لترمب في منصبه إذا تم إعادة انتخابه.

في ديسمبر 2017، وقع ترمب على توجيه سياسة الفضاء 1 ، الذي دعا ناسا لإرسال البشر إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972 من أجل "استكشاف طويل الأجل واستخدام" والبعثات إلى كواكب أخرى.

وكشفت وكالة الفضاء أيضًا أن اسم المهمة الجديدة سيكون أرتميس ، إلهة القمر اليونانية وأخت أبولو التوأم.

 

ونجحت مهمة أبولو 11 التابعة لناسا في هبوط أول البشر على سطح القمر في 20 يوليو 1969.

وقال بريدنشتاين خلال مكالمة صحفية "بعد مرور خمسين عامًا على أبولو ، سينقل برنامج Artemis الرجل التالي وأول امرأة إلى القمر".

وقالت ناسا في بيان "لإقامة رواد فضاء أميركيين على سطح القمر بحلول عام 2024 ، فإننا نعمل من خلال نهج الاستحواذ للمشاريع المختلفة". "ستشمل جهودنا العمل الجديد في مراكز ناسا لتوفير التقنيات الرئيسية والحمولات العلمية اللازمة لسطح القمر، إضافة إلى الجهود الجارية بالفعل في جميع أنحاء البلاد."

وتأمل ناسا أن تساعد المزيد من عمليات استكشاف القمر الولايات المتحدة في تأسيس وجود استراتيجي في الفضاء وتنمية شراكاتها الدولية. سيتم تخصيص مليار دولار من الميزانية مباشرة لتطوير نظام قمري بشري تجاري سينقل البشر إلى سطح القمر.

وسيتم استخدام مبلغ 651 مليون دولار لدعم مركبة الفضاء أوريون والصاروخ الذي تبنيه شركة بوينغ لمهمة القمر - المسماة نظام إطلاق الفضاء أو إس إل إس.

وأنفقت ناسا بالفعل ما لا يقل عن 11.9 مليار دولار على SLS ، والتي كان من المفترض أن تكون جاهزة بحلول ديسمبر 2017.

بالإضافة إلى الأبحاث الرائدة، تأمل ناسا أن يلهم هذا الاستكشاف الجديد الجيل القادم من العلماء.

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