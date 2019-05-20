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"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الحالة الجوية في طقس السلطنة

الإثنين 20 مايو 2019 03:11 م بتوقيت مسقط

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الحالة الجوية في طقس السلطنة

الرؤية- خاص

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن صور الاقمار الاصطناعية تشير إلى استمرار تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي.

 وأضافت مديرية الأرصاد ان أخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى استمرار تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي يتمركز وسط شبه الجزيرة العربية.

ويستمر الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على معظم محافظات السلطنة، ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على جبال الحجر والمناطق المجاورة وتتفاوت غزارة الأمطار على بعض المناطق من 30 إلى 70 مليمتر.

ويكون البحر متوسط إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة، ويتراواح أقصى ارتفاع له من من متر نصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال تلك الفترة.



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