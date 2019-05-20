مواصفات "غير مسبوقة" في هاتف آيفون الجديد

كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة متعلقة بهاتف شركة "أبل" الأمريكية، النسخة الجديدة من هاتف "آيفون XR".

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا حول التسريبات الأخيرة المتعلقة بنسخة "آيفون XR" المرتقبة، والتي ستضم 3 مفاجآت "غير مسبوقة"، أبرزهم اعتماد "أبل" على ألوان جديدة "غير مسبوقة"، باللونين الأخضر والبنفسجي، بدلا من خيارات الأبيض والأسود والأزرق والمرجاني والأحمر والأصفر.

أما المفاجأة الثانية، فمتعلقة بأن "أبل" قررت تطوير هاتف "آيفون XR"، بحيث يأتي بإعدادات 3 كاميرات خلفية.

أما المفاجأة الثالثة، هو أن "أبل" قررت عدم التخلي عن شاشة "إل سي دي"، التي أثبتت كفاءة كبيرة في الحفاظ على بطارية هواتف "آيفون"، وجودة كبيرة في التقاط الصور.