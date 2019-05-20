بالفيديو.. "بارتي مختلط في رمضان" يثير غضب الشارع السعودي

أثارت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في السعودية، إذ تظهر حفلا مختلطا أقيم في أحد فنادق العاصمة الرياض.

ودشن السعوديون وسما بعنوان "بارتي مختلط في رمضان"، أعرب من خلاله كثيرون عن غضبهم واستغرابهم من إقامة مثل هذا الحفل خلال شهر رمضان، فيما أكد آخرون على أن تغيرات مجتمعية عديدة تشير إلى مخالفة القيم التي اعتادوا عليها، فضلا عن مخالفة الشريعة.

وبحسب مقاطع الفيديو، فإن الحفل أقيم لمجموعة من المشاهير السعوديين، الذين نقلوا بدورهم تفاصيل الحفل عبر حساباتهم على وسائل التواصل وخاصة "سناب شات" المنتشر في المملكة.