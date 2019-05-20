الإثنين, 20 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. "بارتي مختلط في رمضان" يثير غضب الشارع السعودي

الإثنين 20 مايو 2019 02:03 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "بارتي مختلط في رمضان" يثير غضب الشارع السعودي

 

أثارت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في السعودية، إذ تظهر حفلا مختلطا أقيم في أحد فنادق العاصمة الرياض.

ودشن السعوديون وسما بعنوان "بارتي مختلط في رمضان"، أعرب من خلاله كثيرون عن غضبهم واستغرابهم من إقامة مثل هذا الحفل خلال شهر رمضان، فيما أكد آخرون على أن تغيرات مجتمعية عديدة تشير إلى مخالفة القيم التي اعتادوا عليها، فضلا عن مخالفة الشريعة.

وبحسب مقاطع الفيديو، فإن الحفل أقيم لمجموعة من المشاهير السعوديين، الذين نقلوا بدورهم تفاصيل الحفل عبر حساباتهم على وسائل التواصل وخاصة "سناب شات" المنتشر في المملكة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 مايو 2016

بالفيديو .. "حفل مختلط" يثير الجدل في السعودية

المزيد

09 يوليو 2018

"نعم لسفارة إسرائيلية في الرياض".. مقال يثير الجدل في الشارع السعودي

المزيد

13 يناير 2019

بالفيديو.. تفاصيل الشجار الجماعي الدموي الذي هز الشارع السعودي

المزيد

02 فبراير 2018

بالفيديو.. "رقصة شاب وفتاة" تشعل الشارع السعودي .. والسلطات تتعقب المتورطين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تواصل هطول الأمطار على محافظات السلطنة والظاهرة الأعلى.. والسدود تحتجز 11.6 مليون متر من المياه

المحليات - أخبار

1.290 مليار ريال إجمالي إيرادات "نماء" في 2018.. واستثمار 378 مليونا في "النقل والتوزيع"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الحالة الجوية في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تعليق قطر على الدعوة لعقد قمتين طارئتين بالسعودية

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

"التجارة والصناعة" تحذر أصحاب محال الخياطة من تشويه الأزياء العمانية التقليدية

الاقتصاد - محلي

البشير: أصابتنا دعوة المظلوم .. ودولة خليجية تعرض استضافته

دولي - أخبار

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة