فرص لهطول أمطار على بعض المناطق وينقل ووادي بني خالد تسجلان أعلى كمية

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح بداية نشاط السحب الركامية الماطرة على سواحل محافظة شمال الباطنة وأجزاء من محافظات البريمي والظاهرة وجنوب الباطنة، وأن طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم على معظم محافظات السلطنة مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد.

وهذه هي كميات الأمطار بـ (ملم) المسجلة في محطات الرصد الجوي التابعه لهيئة الطيران المدني خلال 24 ساعة ماضية:

ينقل 41.2

وادي بني خالد 39.4

نزوى 27.4

سيق 23.0

القابل 16.2

قميرة 14.8

بدية 13.8

السويق 13.8

دماء والطائيين 13.6

مدينة مسقط 12.6

السنينه 12.0

مدحاء 12.0

العامرات 9.8

ميناء السلطان قابوس 9.4

سمائل 9.0

الحمراء 8.8

بدبد 7.8

ازكي 7.6

الرستاق 5.8

الخابورة 5.4

العوابي 4.6

بوشر 3.8

نخل 2.4

قرن العلم 2.4

الأشخرة 2.2

البريمي 2.2

صحار 2.0

المضيبي 2.0

صحم 1.8

وادي المعاول 1.8

ضلكوت 1.8

محضة 1.6

ابراء 1.4

لوى 1.0