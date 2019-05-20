الإثنين, 20 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

فرص لهطول أمطار على بعض المناطق وينقل ووادي بني خالد تسجلان أعلى كمية

الإثنين 20 مايو 2019 12:51 م بتوقيت مسقط

فرص لهطول أمطار على بعض المناطق وينقل ووادي بني خالد تسجلان أعلى كمية

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح بداية نشاط السحب الركامية الماطرة على سواحل محافظة شمال الباطنة وأجزاء من محافظات البريمي والظاهرة وجنوب الباطنة، وأن طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم على معظم محافظات السلطنة مع  فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا مصحوبة  برياح نشطة وتساقط لحبات البرد.

وهذه هي كميات الأمطار بـ (ملم) المسجلة في محطات الرصد الجوي التابعه لهيئة الطيران المدني خلال 24 ساعة ماضية:

ينقل  41.2                

وادي بني خالد  39.4

نزوى  27.4

سيق  23.0

القابل 16.2

قميرة 14.8

بدية 13.8

السويق  13.8

دماء والطائيين 13.6

مدينة مسقط  12.6

السنينه 12.0

مدحاء 12.0

العامرات 9.8

ميناء السلطان قابوس 9.4

سمائل 9.0

الحمراء 8.8

بدبد 7.8

ازكي 7.6

الرستاق 5.8

الخابورة 5.4

العوابي 4.6

بوشر 3.8

نخل 2.4

قرن العلم 2.4

الأشخرة 2.2

البريمي 2.2

صحار 2.0

المضيبي 2.0

صحم 1.8

وادي المعاول 1.8

ضلكوت 1.8

محضة 1.6

ابراء 1.4

لوى 1.0

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 مارس 2015

"البلديات": ولاية وادي بني خالد تسجل أعلى كمية لهطول أمطار "المنخفض" بـ 55 ملم

المزيد

08 يوليو 2018

نخل تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار

المزيد

26 مارس 2015

محافظة الداخلية تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار أمس الأول

المزيد

26 مارس 2015

محافظة الداخلية تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار أمس الأول

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تواصل هطول الأمطار على محافظات السلطنة والظاهرة الأعلى.. والسدود تحتجز 11.6 مليون متر من المياه

المحليات - أخبار

1.290 مليار ريال إجمالي إيرادات "نماء" في 2018.. واستثمار 378 مليونا في "النقل والتوزيع"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الحالة الجوية في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تعليق قطر على الدعوة لعقد قمتين طارئتين بالسعودية

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

"التجارة والصناعة" تحذر أصحاب محال الخياطة من تشويه الأزياء العمانية التقليدية

الاقتصاد - محلي

البشير: أصابتنا دعوة المظلوم .. ودولة خليجية تعرض استضافته

دولي - أخبار

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة