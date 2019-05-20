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غوغل توجه ضربة قاصمة لهواوي بـ"الحرمان من خدماتها"

الإثنين 20 مايو 2019 11:01 ص بتوقيت مسقط

غوغل توجه ضربة قاصمة لهواوي بـ"الحرمان من خدماتها"

وكالات - أبوظبي

 

أعلنت شركة غوغل العملاقة في قرار مفاجئ عن وقف أعمالها التي تتطلب نقل منتجات عتادية وبرمجية مع شركة هواوي؛ باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة، وذلك في ضربة لشركة التقنية الصينية، بعد إدراجها من قبل الحكومة الأميركية على قائمتها التجارية السوداء.

وبحسب رويترز، سوف تفقد هواوي على الفور إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات الشائعة على أندرويد، بما في ذلك متجر غوغل بلاي، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني جيميل.

ووفقًا لمصدر رويترز، فإن تفاصيل تحديد الخدمات التي سوف تُمنع عن هواوي لا تزال قيد المناقشة داخل غوغل.

ونقل موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، عن متحدث باسم شركة هواوي يوم الجمعة: أن محامي شركة هواوي يدرسون أيضًا تأثير تصرفات وزارة التجارة الأميركية.

وحسب الموقع، فإن هواوي ستستمر في الوصول إلى نسخة نظام التشغيل أندرويد المتاحة من خلال الترخيص المفتوح المصدر، الذي يجعل النظام متاحًا لكل من يرغب في استخدامه. وقال مصدر في هواوي، إن غوغل سوف تتوقف عن تقديم أي دعم فني، أو تعاون فيما يخص خدمات أندرويد وغوغل.

ووضعت واشنطن يوم الخميس الماضي شركة هواوي التي تعد واحدة من أكبر وأنجح الشركات في الصين على قائمتها التجارية السوداء، الأمر الذي يُصعّب على هواوي التعامل مع الشركات الأميركية، وهو قرار انتقدته الصين، وقالت إنها ستتخذ خطوات لحماية شركاتها.

وتأتي التطورات المحيطة بشركة هواوي في وقت يشهد توترات تجارية بين واشنطن وبكين، ووسط مخاوف تبديها الولايات المتحدة من أن الصين قد تستخدم الهواتف الذكية وأجهزة الشبكات التابعة لهواوي في التجسس على الأميركيين، وهي مزاعم نفتها الشركة مرارًا وتكرارًا.

وكان مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي "رن جنغفي" قال يوم السبت، إن نمو عملاقة التقنية الصينية "قد يتباطأ، لكن قليلًا" بسبب القيود الأميركية الأخيرة.

المصدر : سكاي نيوز عربية

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