تأثر الطرقات في صور بسبب الأمطار

صور - حمد العلوي

شهدتْ ولاية صور ونيابتا طيوي ورأس الحد، والقرى والمناطق الجبلية، أمس الأول، أمطارا إثر تأثرها بالمنخفض الجوي الذي تتعرض له السلطنة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، أدت لجريان الأودية والشعاب في القرى الجبلية بوادي المنقال ووادي بني جابر وطيوي وقلهات ورأس الحد والقرى المجاورة لمدينة صور، وقد تأثرت الطرق الرئيسية في بعض أجزاء الولاية؛ منها: طريق قريات-صور الذي تأثر بالشعاب التي تمرُّ عبر أجزاء هذا الطريق، وحملت معها الحجارة والأتربة، إلى جانب انهيار موقع جزئي على الطريق العام صور والكامل والوافي، ووصول المياه إلى الشارع المؤدي لمستشفى صور المرجعي؛ حيث قامت الجهات ذات العلاقة كشرطة عُمان السلطانية وإدارة الطرق وبلديات جنوب الشرقية بجهود كبيرة؛ من خلال عمل تحويلات للطرق بمواصفات السلامة المرورية، إلى جانب إزالة الحجارة والأتربة.