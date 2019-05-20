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حلقة حول التعامل مع الصدمة الناجمة عن تجلط الدم وإصابة الدماغ

الإثنين 20 مايو 2019 09:37 ص بتوقيت مسقط

حلقة حول التعامل مع الصدمة الناجمة عن تجلط الدم وإصابة الدماغ

صلالة - الرؤية

أقام مستشفى السلطان قابوس حلقة عمل بعنوان "الهيموفيليا المكتسبة وكيفية التعامل مع الصدمة الناجمة عن تجلط الدم وإصابة الدماغ".. وجاء تنظيم الحلقة من أجل زيادة الوعي بين العاملين في أقسام الطوارئ وبنك الدم، والمتعاونين والمساهمين في العناية بمصابي الحوادث الذين بحاجة لنقل دم سريع والتعامل العاجل مع إصاباتهم الخطيرة على مستوى الرأس.

وتأتي حلقة التعامل مع الصدمة الناجمة عن تجلط الدم وإصابة الدماغ؛ كون محافظة ظفار وعموم محافظات تسجل معدلات حوادث طرق مرتفعة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لمستشفى السلطان قابوس (المستشفى المرجعي). كما أنَّ بنك الدم دائما ما يكون تحت طائلة الضغط لإمداد مصابي الحوادث بالمرورية بمكوناته لإنعاش أولئك المصابين.

وتحدث في الحلقة كلٌّ من الدكتور عبدالرحمن سيف الدين استشاري أول أمراض الباطنية واسستشاري دم بمستشفى السلطان قابوس، والدكتورة راجيندا راوات استشاري تخدير بالمستشفى، إضافة لمحمود عبدالغفار، وتستهدف الورشة كافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملين في مجال إصابات الحوادث.

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